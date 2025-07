A pocas horas de jugar contra Gremio por los playoffs de la Copa Sudamericana, el entrenador Néstor Gorosito se pronunció sobre varios de los jugadores que conforman el plantel de Alianza Lima y sorprendió con sus elogios hacia el joven volante Piero Cari. A pesar de contar con jugadores experimentados como Pablo Ceppelini, Jhamir D'Arrigo y Jesús Castillo, el 'potrillo' logró ser titular en varios cotejos de la Liga 1 y la Libertadores.

Al ser consultado sobre la situación del mediocampista de 17 años, el estratega argentino fue claro al mencionar que se ganó su lugar por el trabajo que realiza en los entrenamientos, sin importar la trayectoria o los antecedentes.

Néstor Gorosito defiende titularidad de Piero Cari en Alianza Lima

"Juega Cari por las condiciones naturales que tiene, no es que lo ponemos nosotros, se pone solo con lo que rinde en los entrenamientos. No miramos antecedentes, miramos actualidad. El fútbol es eso, es ahora. El que rinde bien juega, nosotros queremos que nos vaya bien y ponemos al que juega bien. No es ningún capricho", manifestó en diálogo con RPP Deportes.

Por otra parte, Gorosito no dudó en señalar que Piero Cari tiene todo para ser figura en la selección peruana. "Para mí, Piero Cari va a jugar 15 años en la selección y de taquito", agregó.

¿Cómo le va a Piero Cari en Alianza Lima en el 2025?

Piero Cari ha mostrado rápidamente su habilidad vistiendo la camiseta de Alianza Lima. En lo que va del 2025, el mediocampista ha participado en 13 encuentros, tanto en la Copa Libertadores como en la Liga 1, acumulando dos asistencias. Aunque no se ha consolidado como titular indiscutible, tuvo la oportunidad de sustituir a figuras destacadas como Pablo Ceppelini y fue alineado desde el arranque en partidos internacionales, incluyendo un enfrentamiento contra Talleres de Argentina.

Piero Cari se formó en las divisiones menores de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

¿Cuál es el valor de Piero Cari?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Piero Cari tiene un valor en el mercado de 200.000 euros.