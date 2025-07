Carlos Bustos dirigió a Blooming y The Strongest en Bolivia. Foto: The Strongest

El ciclo de Carlos Bustos en The Strongest tuvo un final inesperado. A pesar de mantenerse en la pelea por el título de la Primera División de Bolivia, la humillante goleada 7-2 que sufrió ante el puntero Always Ready fue determinante para definir el futuro del experimentado entrenador argentino en la institución aurinegra.

Luego de la dura caída, el medio 'Red Uno' mencionó que en el vestuario no cayeron nada bien las declaraciones que expresó el extécnico de Alianza Lima en conferencia de prensa.

Carlos Bustos fue despedido de The Strongest tras humillante goleada

A través de sus redes sociales, The Strongest anunció la salida de Carlos Bustos del banquillo. El DT se despide del club con un registro de 7 victorias, 2 empates y 4 derrotas.

"El Club The Strongest comunica a sus asociados, hinchas y público en general que se definió la rescisión de contrato de común acuerdo con el profesor Carlos Bustos como director del primer plantel. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a él y todo su cuerpo técnico por el compromiso, profesionalismo y entrega demostrados durante su etapa al frente del equipo", se lee en el comunicado.

¿Qué dijo Carlos Bustos tras la goelada 7-2 que sufrió The Strongest?

Al finalizar el partido, Bustos calificó de vergonzosa la presentación de sus dirigidos en el duelo directo por la punta del torneo boliviano. En ese sentido, el entrenador de 59 años indicó que el trabajo defensivo fue "malísimo" y que se cometieron "errores de equipos de ligas menores".

"Una presentación muy mala, diría que vergonzosa, sobre todo en el arranque de cada uno de los tiempos. En el primero recibiendo dos goles casi sin saber el partido que estábamos jugando, llegamos al entre tiempo 2-1 y en el segundo recibimos otros dos goles. (...) Es vergonzoso. El futbol tiene distintas fases en el juego. El trabajo en nuestra fase defensiva de todo el equipo fue malísimo", manifestó ante los medios de comunicación.

"Hay muchas situaciones que sin señalar en lo particular han sido errores de equipos de ligas menores. La parte de la fase defensiva -no quiere decir solo de la parte de atrás- ha sido muy pobre y no se puede conseguir un resultado ni jugar este tipo de partidos de esa manera", concluyó.