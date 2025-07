El 19 de mayo de 2001, el fútbol peruano fue testigo de un hecho histórico cuando Fernando 'Pizarrito' García debutó a los 13 años y 310 días. Su llegada al campo marcó un hito en el deporte nacional, aunque su nombre no resuena con la misma fuerza en la actualidad. A pesar de su corta edad, dejó una huella imborrable en la historia del balompié nacional.

Conocido por su apodo, 'Pizarrito', Fernando Rafael García López nació en Pimentel, Chiclayo, y, a pesar de ser parte de la selección sub-15 en su debut, era prácticamente desconocido. Su trayectoria, aunque prometedora, no alcanzó las expectativas que se generaron en torno a su figura.

El debut de Fernando 'Pizarrito' García con el Juan Aurich

El técnico del Juan Aurich en aquel entonces, Medardo 'el brujo' Arce, tomó una decisión audaz al alinear a 'Pizarrito' como delantero titular en un partido entre Juan Aurich y Estudiantes de Medicina. A pesar de que jugó solo 28 minutos antes de ser sustituido, su debut lo convirtió en el futbolista más joven en la historia del país. Este momento marcó el inicio de una carrera que, aunque no despegó como se esperaba, dejó una marca en el corazón de los aficionados.

¿En qué club fue donde más ha trascendido Fernando 'Pizarrito' García?

La carrera de 'Pizarrito' alcanzó su punto más alto en 2008, cuando disputó 31 partidos y anotó un memorable golazo de chalaca con Alianza Atlético. En 2014, se unió al desaparecido Willy Serrato, donde se convirtió en el futbolista con más partidos del equipo y anotó 10 goles. Sin embargo, a pesar de estos logros, su camino en la primera división no fue exitoso y su carrera comenzó a declinar.

¿A qué edad se retiro del fútbol profesional Fernando 'Pizarrito' García ?

Tras su retiro a los 29 años, 'Pizarrito' exploró diferentes caminos en el mundo del deporte. Intentó ser entrenador de menores, pero encontró su verdadera pasión en la gestión deportiva. Actualmente, dirige su propia academia de fútbol, el Complejo Deportivo Pizarrito García, en Trujillo. También es propietario de un gimnasio de crossfit y una barbería, lo que representó un cambio radical en su vida.

García ha compartido sus reflexiones sobre los desafíos de debutar tan joven. "Son circunstancias. De repente, todos pensaban que yo era una persona mucho mayor. Pero no lo era. Esa fue la parte negativa de debutar tan joven. Me he retirado y tengo 30 años. Si no hubiera debutado tan joven, seguiría jugando", comentó en una entrevista y reveló las complejidades de su experiencia en el fútbol.

¿En qué equipos de primera división ha jugado 'Pizarrito'?

A lo largo de su carrera, 'Pizarrito' García defendió los colores de varios clubes del norte del Perú, incluyendo: