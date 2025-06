Antonio Rizola, entrenador de la selección peruana de vóley, reveló el nombre de la nueva capitana para afrontar la Copa América de Voleibol 2025. El técnico nacional decidió darle la cinta de capitana por su alto nivel y su liderazgo por encima de Ángela Leyva. Además, conoce muy bien a sus compañeras por las constantes convocatorias en el sexteto peruano.

El experimentado entrenador movió la pizarra y pondrá en su alineación titular, con la cinta de capitana, a una figura indiscutibre de Regatas Lima. La joven atacante de 24 años tendrá un nuevo rol en Perú en el novedoso certamen continental.

¿Quién será la nueva capitana de la selección peruana de vóley en la Copa América de Vóley 2025?

La Federación Peruana de Voleibol (FPV) anunció oficialmente que la Kiara Montes será la nueva capitana de la selección femenina y tomará el lugar que ocupó durante años su compañera Karla Ortiz, ya que no participará en el certamen a sus 33 años. La importante designación no pasó desapercibida por Regatas Lima. "Mi capi, tu capí, nuestra capi. La cinta se gana con carácter y Kiara la lleva por dos. Capitana de club. Capitana de selección. Orgullo que no se explica, se siente”, posteó el subcampeón de la Liga Nacional Superior de Vóley.

Kiara Montes, excampeona de la LNSV, jugará con Ángela Leyva para competir en la Copa América de Vóley 2025. La joven atacante aportará con sus potentes mates cruzados y tendrá el respaldo de la reconocida jugadora de la Liga Turca.

Fixture de la Copa América de Vóley 2025 femenino

El sistema de competición será en un solo grupo y se enfrentarán todos contra todos: el que obtenga más puntos en las cinco jornadas se consagrará campeón. Los 10 compromisos tendrán lugar en el Ginásio Poliesportivo Divino Braga del municipio Betim, perteneciente al estado de Minas Gerais (Brasil).

Fecha 1

Argentina vs Perú | miércoles 2 de julio | 3.00 p. m.

Brasil vs Venezuela | miércoles 2 de julio | 6.00 p. m.

Fecha 2

Chile vs Argentina | jueves 3 de julio | 3.00 p. m.

Perú vs Brasil | jueves 3 de julio | 6.00 p. m.

Fecha 3

Venezuela vs Argentina | viernes 4 de julio | 1.00 p. m.

Perú vs Chile | viernes 4 de julio | 4.00 p. m.

Fecha 4

Perú vs Venezuela | sábado 5 de julio | 11.00 a. m.

Brasil vs Chile | sábado 5 de julio | 2.00 p. m.

Fecha 5

Chile vs Venezuela | domingo 6 de julio | 11.00 a. m.

Brasil vs Argentina | domingo 6 de julio | 2.00 p. m.

¿Qué dijo Ángela Leyva sobre su ausencia en la selección peruana de vóley durante 6 años?

"Me hubiera gustado estar esos 6 años en la selección peruana de vóley, pero Dios sabe por qué hace las cosas", comentó Ángela Leyva en diálogo con Latina. Además, enfatizó que ya pasó la página y no quiere hablar más del polémico tema que se produjo en la interna de la Federación Peruana de Vóley (FPV).