¿A qué hora pelean Ilia Topuria vs Charles Oliveira EN VIVO y dónde ver la estelar por el UFC 317?

¿A qué hora pelean Ilia Topuria vs Charles Oliveira EN VIVO Y EN DIRECTO por el UFC 317? Las peleas estelares de esta nueva edición del principal torneo de las artes marciales mixtas en el mundo comenzará desde las 9.00 p. m. (hora peruana) y las primeras preliminares iniciarán a partir de las 6.00 p. m. (hora de Perú). El combate principal entre el 'Matador' y 'Do Bronx' empezaría aproximadamente a partir de la medianoche. Esta velada, que se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, se podrá ver a través de ESPN, Disney Plus y UFC Fight Pass. Además, La República Deportes te llevará las principales incidencias.

Topuria y Oliveira serán los protagonistas del UFC 317 con la pelea por el título vacante de peso ligero. El georgiano-español llega tras noquear primero a Alexander Volkanovski y luego a Max Holloway. El brasileño, por su parte, viene de derrotar a Michael Chandler. En el combate coestelar, Alexandre Pantoja defenderá su título de peso mosca contra Kai Kara-France.

¿A qué hora pelean Ilia Topuria vs Charles Oliveira por el UFC 317?

En territorio peruano, las primeras preliminares del UFC 317 comenzarán a las 6.00 p. m. y la cartelera estelar iniciará a las 9.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países:

Preliminares iniciales: 6.00 p. m. (hora de Perú)

Preliminares: 7.00 p. m. (hora de Perú)

Cartelera principal: 9.00 p.m. (hora de Perú).

¿Dónde ver Ilia Topuria vs Charles Oliveira por el UFC 317?

En Perú y el resto de Sudamérica, las preliminares iniciales y las preliminares del UFC 306 se podrán ver a través de la señal de ESPN. Las peleas estelares, se podrán seguir en la plataforma streaming Disney Plus. Además, cabe precisar que toda la velada se podrá ver por UFC Fight Pass a través de un pago previo.

Apuestas Ilia Topuria vs Charles Oliveira por el UFC 317

Conoce las cuotas de las principales casas de apuestas. Ilia Topuria parte como el principal favorito para llevarse esta pelea.

Betsson: gana Topuria (1.23), gana Oliveira (4.30)

Betano: gana Topuria (1.19), gana Oliveira (4.80)

Bet365: gana Topuria (1.20), gana Oliveira (4.80)

Inkabet: gana Topuria (1.22), gana Oliveira (4.24)

Betsafe: gana Topuria (1.23), gana Oliveira (4.30)

Doradobet: gana Topuria (1.22), gana Oliveira (4.33).

Cartelera oficial UFC 317: Ilia Topuria vs Charles Oliveira

Cartelera estelar

Ilia Topuria vs. Charles Oliveira - Peso Ligero (155 lb / 70 kg)

Alexandre Pantoja vs. Kai Kara-France - Peso Mosca (125 lb / 56.7 kg)

Brandon Royval vs. Joshua Van - Peso Mosca (125 lb / 56.7 kg)

Beneil Dariush vs. Renato Moicano - Peso Ligero (155 lb / 70 kg)

Payton Talbott vs. Felipe Lima - Peso Gallo (135 lb / 61.2 kg).

Preliminares

Jack Hermansson vs. Gregory Rodrigues - Peso Medio (185 lb / 84 kg)

Hyder Amil vs. Jose Miguel Delgado - Peso Pluma (145 lb / 65.8 kg)

Viviane Araujo vs. Tracy Cortez - Peso Mosca Femenino (125 lb / 56.7 kg)

Terrance McKinney vs. Viacheslav Borshchev - Peso Ligero (155 lb / 70 kg).

Preliminares iniciales

Jhonata Diniz vs. Alvin Hines - Peso Pesado (265 lb / 120.2 kg)

Niko Price vs. Jacobe Smith - Peso Wélter (170 lb / 77.1 kg).