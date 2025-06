Esta la única condición que pone Nico Williams para fichar por el Barcelona la siguiente temporada

El acuerdo entre el Barcelona y el extremo español Nico Williams cada vez parece más cercano, pues el equipo culé ya tiene definido el salario del jugador y está dispuesto a hacer todo lo posible para ficharlo en la próxima temporada.

El extremo del Athletic Club está feliz por la posibilidad de jugar en el club de su amigo Lamine Yamal y ya sueña con unirse al conjunto blaugrana. No obstante, el jugador ha puesto una condición importante para concretar su salida. Y es que el Athletic no lo dejará ir fácilmente, ya que Nico es una pieza clave en el once titular.

¿Cuál es la condición de Nico Williams para fichar por el Barcelona?

La condición del Nico Williams es que el club blaugrana acelere la operación. El extremo no quiere problemas ni especulaciones, y desea que el trámite se concrete rápidamente para que pueda ser fichado. El Barcelona tendría que pagar los 58 millones de euros más el IPC, y el jugador espera que el monto sea abonado antes del 9 de julio.

El club está convencido de que logrará concretar este fichaje. En principio, aplicaría la regla 1:1 para poder inscribir a su nuevo refuerzo; sin embargo, aún necesita generar ingresos significativos, algo que está intentando asegurar antes del cierre del mercado.

Todos en Barcelona a la espera de Nico Willians

Aunque muchos pensaban que existía una rivalidad entre Raphinha y Williams por ocupar la misma posición, el jugador del Barcelona lo negó y se pronunció sobre el posible fichaje del extremo del Athletic Club.

"Cualquier jugador que venga a sumar es muy bienvenido. En mi opinión, Nico es un futbolista de altísima calidad. No en vano está siendo considerado para unirse a nosotros y ya forma parte de la selección española". dijo el jugador en un evento publicitario.