El ciclo de Néstor Gorosito al mando de Alianza Lima se encuentra marcado por los altibajos. Durante sus primeros meses en la institución, el equipo mostró un gran nivel en la fase previa de la Copa Libertadores, la cual registró el histórico triunfo frente a Boca Juniors en la Bombonera, y despertó el interés de algunos clubes por el experimentado estratega.

En medio de la definición del Torneo Apertura, el entrenador de 61 años reveló que existió una oferta del club de sus amores para dejar La Victoria; sin embargo, explicó los motivos que tuvo para rechazarla.

Néstor Gorosito rechazó oferta de San Lorenzo para seguir en Alianza Lima

Al ser consultado sobre su hinchaje, el popular 'Pipo' indicó que, a pesar de pasar muchos años como jugador de River Plate, su corazón está con San Lorenzo. "Yo estuve en River desde los 6 años hasta los 23 o 24, pero el club al que yo amo es San Lorenzo", mencionó en diálogo con el programa 'Al Ángulo'.

En ese sentido, Gorosito confirmó que recibió una propuesta para volver a 'Ciclón'; no obstante, ya le había dado su palabra a Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, para culminar su contrato.

"Me llamaron, pero yo ya le había dado mi palabra a Franco (Navarro) que me quedaba. Yo soy mucho de respetar la palabra, salvo que vengan los árabes y me digan (risas) ... Me llevó a Franco", agregó con un pícaro comentario.

¿Qué clubes dirigió Néstor Gorosito?

Luego de su destacada carrera como futbolista, Néstor Gorosito decidió desempeñarse como entrenador y tuvo la oportunidad de dirigir a clubes de la talla de River Plate, San Lorenzo, Olimpia y Almería.

Nueva Chicago (Argentina)

San Lorenzo (Argentina)

Lanús (Argentina)

Rosario Central (Argentina)

Argentinos Juniors (Argentina)

River Plate (Argentina)

Xerez CD (España)

Tigre (Argentina)

Almería (España)

San Martín de San Juan (Argentina)

Olimpia (Paraguay)

Gimnasia La Plata (Argentina)

Colón de Santa Fe (Argentina)

Alianza Lima (Perú).

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Melgar por el Torneo Apertura?

El partido entre Alianza Lima y Melgar, que será crucial para el futuro de ambos equipos en el Torneo Apertura, se jugará este sábado 28 de junio desde las 6.15 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de la UNSA. Íntimos y rojinegros necesitan ganar para no perderle el rastro al líder Universitario.