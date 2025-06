Boca Juniors quedó eliminado del Mundial de Clubes 2025 en la fase de grupos, otro duro golpe para el equipo argentino, que no logra salir de la crisis deportiva en la que se encuentra desde hace unos años. El triunfo de Benfica frente al Bayern Múnich dejó fuera de carrera automáticamente al Xeneize. Al margen de la victoria de las Águilas, el empate 1-1 ante Auckland City, un conjunto semiprofesional, desató fuertes cuestionamientos hacia el rendimiento del equipo que dirige Miguel Ángel Russo. Uno de los que se pronunció sobre ello fue el periodista Gastón Edul.

El comunicador de TyC Sports, que se encuentra cubriendo el Mundial de Clubes en Estados Unidos, aseguró que el empate del cuadro bostero ante Auckland de Nueva Zelanda está a la misma altura que la eliminación que protagonizó Boca frente a Alianza Lima en febrero último por la Copa Libertadores. Este comentario, que hizo a través de su cuenta oficial de X, generó diversas impresiones, sobre todo de los seguidores del cuadro blanquiazul.

Periodista argentino recordó a Alianza Lima tras empate de Boca Juniors con Auckland City

"El empate de Boca contra Auckland está a la altura de la eliminación con Alianza Lima por el repechaje. No estuvo a la altura contra un equipo semi amateur. No solamente por haber empatado, no sacó la diferencia que en realidad hay: tiró centros. Había arrancado el MDC con una buena imagen pese a no haber ganado pero en el último dejó sensaciones de resignación", escribió.

Ante ello, el abogado argentino Marcelo Bee Sellares defendió a Alianza Lima y señaló que los íntimos son un equipo digno por su historia, hinchada y logros deportivos. Tras esta respuesta, Gastón Edul aclaró a qué se refería. El reportero precisó que su comparación iba en relación a la instancia en la que Boca Juniors había quedado eliminado en ambos torneos.

"No me refiero a la categoría de Alianza Lima sino a la instancia en la que se quedó afuera (la más temprana de su historia por Libertadores)", respondió Edul.

Publicación de Gastón Edul tras eliminación de Boca Juniors. Foto: captura de X

Boca Juniors quedó eliminado del Mundial de Clubes

Boca Juniors quedó eliminado del torneo en la fase de grupos luego de los resultados de la tercera jornada del Grupo C. La victoria ajustada de Benfica frente a Bayern Múnich selló automáticamente su eliminación. Para mantener alguna posibilidad, el equipo argentino necesitaba golear a Auckland y que el club portugués cayera, pero nada de eso ocurrió. De esta manera, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo se despidió de la competencia con dos empates y una derrota.