Radamel Falcao García, histórico goleador de la selección colombiana, sorprendió a todo el mundo con su reacción luego de la eliminación de Millonarios en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. El veterano juagdor se presentó en conferencia de prensa para arremeter contra el desempeño del arbitraje, pues se sintió perjudicado en la derrota frente a Santa Fe.

El exdelantero del Atlético de Madrid y Chelsea calificó de "robo" lo acontecido en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Además, consideró que esta clase de errores fueron constantes durante el torneo.

Radamel Falcao 'explota' en plena conferencia de prensa

"Lo del primer gol que hay dudas, pero siempre en todo el torneo... Déjenme decir así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, pero es que siempre ante la duda era en contra nuestro y cuando había que revisar nunca revisaban", fueron sus primeras palabras ante los medios de comunicación.

En medio de su discurso, Radamel Falcao expresó una fuerte frase contra el VAR. "Y que se jodan los del VAR, en Manizales nos robaron dos penales. Me hacen el favor, pero nos robaron, y todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo, pero todo el torneo fue en contra de Millonarios. Desde el torneo pasado fue un complot mediático, siempre a favor de Millonarios, mentira, carajo, a la mierda, Millonarios siempre era en contra y cuando tenían que revisárnoslas, el VAR nunca iban a revisar (...)", agregó.

La severa sanción que podría sufrir Radamel Falcao

El episodio de furia de Radamel Falcao podría traerle consecuencias. De acuerdo a los reportes de la prensa colombiana, el atacante de 39 podría recibir varias fechas de suspensión y tendría que pagar una cuantiosa multa.

"Falcao se enfrenta a una multa económica que oscilaría entre los $21.352.500 y $28.470.000. Además, podría ser suspendido entre cuatro y ocho partidos. Y en caso de reincidencia, el reglamento establece la posibilidad de prohibición para ejercer cualquier actividad deportiva o administrativa relacionada con el fútbol por un periodo de tres a seis meses", explicó el medio El Colombiano.