Lionel Messi brilló con el Inter Miami y encaminó el primer gran batacazo del Mundial de Clubes 2025. Con un espectacular tanto de tiro libre, el astro de la selección argentino concretó la remontada de su equipo frente al Porto. Esta anotación no solo le permitió acercarse a los octavos de final del certamen, también fue clave para que la 'Pulga' siga aumentando su registro y se mantenga en la 'pelea' con Cristiano Ronaldo por ser el máximo goleador de la historia.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Como es conocido, ambos personajes marcaron una época en este deporte desde su recordada rivalidad en los partidos entre Barcelona y Real Madrid y tienen la intención de seguir ampliando sus impresionantes cifras.

Lionel Messi afirma que Cristiano Ronaldo no es su amigo

Al finalizar el segundo partido del Inter Miami en el Mundial de Clubes, Lionel Messi fue consultado sobre la rivalidad que sostiene con Cristiano Ronaldo. En ese sentido, el futbolista de 37 años no dudó en reconocer su admiración por el portugués.

"Siento un gran respeto y admiración por Cristiano Ronaldo y por su trayectoria. Sigue compitiendo al máximo nivel (...). La competencia con él era en la cancha… Cada uno quería dar lo mejor para su equipo. Todo se quedó en la cancha", manifestó en diálogo con DSports.

Por otra parte, el campeón del mundo remarcó que existe mucho respeto entre los dos, a pesar de no ser amigos. "Fuera de la cancha, somos dos chicos normales. No somos amigos porque no pasamos tiempo juntos, pero siempre nos hemos tratado con mucho respeto", concluyó.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo pelean por ser el máximo goleador de la historia

Cristiano Ronaldo logró sumar unas cuantas cifras luego de obtener la Nations League con la selección de Portugal. Por su parte, Lionel Messi descontó esta ventaja con su reciente gol en el Mundial de Clubes.