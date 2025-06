Este lunes, la selección peruana femenina de vóley completó su plantilla para los entrenamientos, bajo la dirección del brasileño Antonio Rizola, con la inclusión de Angela Leyva. La jugadora, quien no formaba parte del equipo nacional desde hace cuatro años, regresa a las prácticas en la Videna, marcando su retorno oficial a la selección.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

En 2024, Leyva ya había expresado su intención de volver a representar a Perú, tras conversar con Antonio Rizola. La actual jugadora del Besiktas de Turquía se unió a las sesiones de entrenamiento junto a la líbero Esmeralda Sánchez (de Alianza Lima) y la atacante Aixa Vigil (de San Martín), completando así la preselección nacional.

¿Por qué Angela Leyva se retiró de la selección peruana de vóley?

En 2021, Ángela Leyva dejó de formar parte de la selección peruana de vóley debido a desacuerdos con el entonces entrenador Francisco Hervás, así como a otros motivos personales. Durante su tiempo fuera del equipo, la jugadora expresó su dolor al ver los malos resultados del conjunto nacional en competencias clave como el Sudamericano, donde el rendimiento fue bastante bajo.

"A quien no le duela, no es peruano. Claro que me dolía", comentó Leyva, quien recordó los momentos difíciles que atravesó la selección. Aunque deseaba poder apoyar al equipo, optó por poner en primer lugar su carrera internacional y su bienestar personal, ya que prefería evitar involucrarse en disputas que pudieran perjudicar su desempeño profesional.

La decisión de Leyva suscitó conjeturas en torno de una posible falta de interés por parte de la propia jugadora hacia la selección, pero, en una de sus varias entrevistas, ella mantuvo que había estado siempre dispuesta a representar a la selección, aunque el estado de los conflictos internos que entonces se canalizaban activamente la condujeron a tomar distancia.

Leyva aseguró que los comentarios realizados por el exentrenador no reflejaban la realidad, y aunque tuvo la oportunidad de replicar, optó por concentrarse en su carrera y seguir destacándose en ligas internacionales. "Salieron a decir muchas cosas que no eran ciertas, incluso del mismo entrenador. Me sorprendió más", afirmó la jugadora, quien prefirió evitar cualquier confrontación que pudiera afectar su entorno.

Copa América de Vóley 2025

Perú se prepara para la Copa América de vóley 2025, que se llevará a cabo en Betim, Brasil, un torneo que reunirá a los equipos nacionales masculinos y femeninos de Sudamérica. Esta competencia, que se desarrollará del 2 al 6 de julio, será la primera edición de la Copa América de vóley, un evento oficial organizado por la Confederación Sudamericana de Vóley, y otorgará puntos para el ranking mundial de la FIVB.

Además de Perú, participarán las selecciones de Argentina, Venezuela, Chile y México. En cuanto a Brasil, el país anfitrión competirá con un equipo Sub 23, debido a que su selección principal estará compitiendo en la Nations League.