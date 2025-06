Alianza Lima quiere recuperar terreno. En su último partido, los blanquiazules empataron 0-0 en La Victoria ante Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Con este resultado, se quedaron en el cuarto lugar de la tabla de posiciones y perdieron la posibilidad de trepar a la cima. Para su próximo compromiso, Néstor Gorosito prepara fuertes cambios en su 11, ya que no estaría conforme con el rendimiento de algunos titulares.

En principio, se habla de que el técnico argentino usaría un 3-4-1-2 tras los resultados negativos en el torneo peruano. Al respecto, uno de los que se refirió a esta modificación fue Juan Jayo. El histórico jugador victoriano deslizó la posibilidad de que estos cambios se deban a algunos problemas en la interna.

Jayo señala posibles problemas en Alianza tras cambios en la alineación

Una de las sorpresas que alistaría Gorosito es la inclusión de Marco Huamán como lateral izquierdo, pese a que suele desempeñarse por la banda contraria. "Es extraño porque tienes jugadores en esa posición, sobre todo de carrileros como D'Arrigo que puede suplir a Huamán, que no es su perfil. D'Arrigo te puede dar mucho más en ataque que Huamán. Es un partido que tienes que ganar, me extraña", dijo Jayo en 'Estudio Fútbol'.

En esa misma línea, habló sobre cuatro jugadores en particular: Jhamir D'Arrigo, Piero Cari, Kevin Quevedo y Gonzalo Aguirre. Estos futbolistas han alternado en la alineación de Gorosito.

"Desde ya, con esta alineación, es que algo está pasando en la interna con algunos jugadores. Quevedo casi nunca lo sentaba y ahora últimamente viene siendo suplente. Aguirre no jugaba y ahora sí. Yo creo que algo debe estar pasando. Cari jugaba más seguido y ahora tampoco tiene oportunidad de jugar. No quiero decir nada más porque uno no sabe desde acá. Pero de acuerdo a la formación que vemos es porque algo pasa", sentenció.

