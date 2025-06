PSG vs Atlético Madrid EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 1 del Mundial de Clubes 2025?

PSG contra Atlético Madrid se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 15 de junio por la fecha 1 del Mundial de Clubes 2025. El partido entre parisinos y colchoneros se llevará a cabo en el Estadio Rose Bowl, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Disney Plus y DirecTV Sports para toda Sudamérica. Además, podrás seguir ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Los parisinos llegan envalentonados a este competencia, puesto que vienen de alzar su primera Orejona tras ganar la final al Inter de Milan. Por su parte, los dirigidos por Atlético de Madrid querrán alzar el trofeo luego de una temporada sin ningún título.

PSG vs Atlético Madrid: ficha del partido

Partido PSG vs Atlético Madrid ¿Cuándo? Domingo 15 de junio del 2025 ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Disney Plus y DirecTV Sports ¿Dónde? Estadio Rose Bowl

¿A qué hora juegan PSG vs Atlético Madrid?

En suelo peruano, el choque entre PSG vs Atlético Madrid se llevará a cabo desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

México: 1.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver PSG vs Atlético Madrid?

La transmisión del PSG vs Atlético Madrid por la fecha 1 del Mundial de Clubes 2025 estará a cargo de Disney Plus con suscripción previa para toda Sudamérica. Además, podrás gozarlo por la señal de DirecTV Sports.

PSG vs Atlético Madrid: posibles alineaciones