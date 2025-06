La selección mexicana de fútbol se enfrenta un delicado momento justo antes de su debut en la Copa Oro 2025, cuando la preocupación por las deportaciones masivas en el sur de California afecta a su afición. A pesar del clima tenso en Los Ángeles, el equipo comandado por Javier Aguirre, ha evitado hablar sobre el tema, lo que ha generado malestar entre sus seguidores.

El sábado 14 de junio, México se enfrentará a República Dominicana en el SoFi Stadium de Inglewood, pero las redadas migratorias realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han dejado a la comunidad latina con miedo e incertidumbre. Las autoridades locales, como la Guardia Nacional, han reforzado la seguridad en el área.

Silencio de la selección mexicana ante redadas migratorias

A solo días del comienzo de la Copa Oro, la selección mexicana se ha mantenido al margen de la situación que afecta a una gran parte de mexicanos en California. Javier Aguirre, director técnico de México, dijo que no era su papel abordar temas políticos. "Soy apolítico. No tengo información y puedo confundir a la gente. Es que no soy portavoz de los mexicanos, soy entrenador de la selección", expresó Aguirre en una conferencia de prensa en Carolina del Norte.

Este silencio, que algunos consideran una medida de protección ante posibles repercusiones políticas, ha causado frustración entre los aficionados, quienes esperaban una postura más clara por parte del equipo. Además, los directivos de la selección mexicana cambiaron de hotel para evitar posibles confrontaciones debido a las manifestaciones en Los Ángeles.

Impacto en los aficionados y la comunidad mexicana en EE.UU.

La falta de respuesta de la selección ante las redadas migratorias ha provocado críticas, sobre todo considerando que la mayoría de los aficionados del equipo son mexicanos que viven en Estados Unidos, muchos de ellos en situación irregular.

Los equipos de fútbol locales en Los Ángeles, como Angel City y Los Angeles FC, han mostrado solidaridad con la comunidad al reconocer la situación de miedo e incertidumbre que atraviesan sus seguidores. Por otro lado, la falta de acción por parte de la selección mexicana se ha convertido en un tema de debate. "A mí me decepciona Javier Aguirre, pensé que era más inteligente", dijo David Faitelson, periodista mexicano.