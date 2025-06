Max Verstappen revela su ranking de los 5 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1

Con tan solo 27 años, Max Verstappen ha impactado en la categoría reina ha sido tan fuerte que, pese a su juventud, se animó a confeccionar una lista con los cinco pilotos más destacados de todos los tiempos.

Verstappen, oriundo de Hasselt, debutó en la F1 a los 17 años y rápidamente se ganó el respeto del paddock gracias a un estilo de conducción tan audaz como consistente. A lo largo de su trayectoria, ha compartido pista con figuras como Kimi Räikkönen, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, aunque no llegó a competir con Michael Schumacher.

¿Qué dijo Verstappen sobre su ranking de sus corredores favoritos?

Durante una entrevista brindada a DAZN el actual tetracampeón mundial títulos que obtuvo de forma consecutiva entre 2021 y 2024 reveló su top cinco personal, aunque advirtió que cualquier selección puede generar polémica: “Diga lo que diga, la gente va a comentar y no va a estar de acuerdo”, expresó. Aun así, compartió su mirada: “Voy a ir con Michael Schumacher, probablemente Ayrton Senna, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Juan Manuel Fangio”.

Al ser consultado sobre su época favorita dentro de la F1, destacó: “Estoy contento con lo que tengo ahora, pero quizá los inicios de los años 2000. Simplemente por el sonido del motor”.

Sin embargo, sorprendió que dejara fuera de su selección a leyendas como Alain Prost, tetracampeón del mundo, y a tricampeones como Jackie Stewart, Niki Lauda y Nelson Piquet. Este último, además, tiene un vínculo cercano con el neerlandés, ya que Verstappen mantiene una relación con Kelly Piquet, hija del expiloto brasileño.

Sobre su relación con Piquet, Verstappen aclaró que el automovilismo no es un tema recurrente entre ambos: “Realmente no hablamos de automovilismo. Ha hablado de ello más que suficiente en su vida. En cierto punto, ya no lo sientes y ya no hablas de ello. Me doy cuenta de que hay más en la vida”, concluyó.