¡Remezón en la NFL! Receptor George Pickens llega a los Dallas Cowboys en intercambio con Steelers

George Pickens, uno de los receptores abiertos más destacados de los Pittsburgh Steelers, ahora vestirá el uniforme de Dallas Cowboys tras un sorpresivo intercambio realizado durante la madrugada de este miércoles 7 de mayo. El acuerdo, con el que los Acereros obtienen también un pick en la sexta ronda del Draft de la NFL 2027, se dio a cambio de una selección de tercera ronda en el Draft 2026 y otra de quinta al año siguiente.

Pickens, de 24 años, aún tenía contrato de novato al ser adquirido por los Vaqueros. Seleccionado desde la Universidad de Georgia en la segunda ronda del Draft 2022, destacó rápidamente en su temporada de estreno, al ser el segundo receptor con mayor número de yardas recibidas en la liga, detrás de Diontae Johnson. Destacado por su seguridad y velocidad, logró en la campaña regular 2024 un total de 59 recepciones para 900 yardas y 3 touchdowns en 14 partidos disputados.

Pese a perderse los tres últimos juegos de la temporada por una lesión en el tendón de la corva, Pickens enfrentó a los Ravens en los playoffs 2025 y completó en dicho encuentro cinco pases para 87 yardas y una anotación. El año pasado, el joven sumó un total de US$1 318 834 en ingresos con los Acereros; en su nuevo destino, ganará US$3,65 millones en su último año de novato, según reporta la web oficial de la NFL.

Con este y otros tres intercambios previos que inauguran la era del nuevo head coach Brian Schottenheimer, Dallas apunta a romper con su sequía de títulos de Super Bowl dede 1996. Pickens conformará la primera dupla de receptores junto a CeeDee Lamb, con quien entrenó durante la temporada baja. Las otras opciones de la Estrella Solitaria por la vía aérea serán Jalen Tolbert, relegado a tercera opción, y el ala cerrada Jake Ferguson.

El dueño de los Cowboys, Jerry Jones, ya había anticipado un "intercambio sustancial" en los días previos, más precisamente el de un segundo receptor abierto para fortalecer a la ofensiva liderada por Dak Prescott. Ante los rumores de que podría tratarse de Pickens, algunos analistas mostraron su oposición debido a reportes sobre la actitud de "diva" del jugador de 24 años, quien ya protagonizó peleas con jugadores de otros equipos y ha recibido multas por inconductas.

¿Qué opciones tienen los Steelers tras la salida de Pickens?

Con un espacio disponible en su roster tras la salida de George Pickens, los Pittsburgh Steelers estarían a la búsqueda de un receptor abierto de experiencia. Tras ganar a D. K. Metcalf en un intercambio con los Seahawks a mediados de marzo, posibles opciones disponibles en el mercado incluyen a Amari Cooper, Keenan Allen y Allen Lazard.

Esta última opción también favorecería la posible llegada de Aaron Rodgers, el curtido mariscal de campo que disputó la temporada pasada con los New York Jets, y que puso entre sus condiciones para llegar a la Gran Manzana la adquisición de dicho wide receiver por intercambio. Teniendo en cuenta que Mason Rudolph y Will Howard son los actuales QB de Acereros, un nombre de mayor peso en dicha posición no es algo que puea descartarse.