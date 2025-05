El volante de Talleres, Miguel Navarro, se convirtió en el centro de atención tras un hecho discriminatorio en el estadio Morumbí, en Brasil, donde fue objeto de una frase provocadora por parte del futbolista de Sao Paulo, Damián Bobadilla, durante el partido por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. La situación generó una fuerte reacción en el lateral venezolano, quien no pudo contener las lágrimas tras lo sucedido.

El agravio desató una serie de emociones en Navarro, quien, visiblemente afectado, intentó dirigirse al vestuario. Sin embargo, fue detenido por el árbitro Piero Maza. El partido demoró más de 6 minutos en reanudarse, mientras el réferi hablaba con su micrófono con los encargados del VAR.

Miguel Navarro sufrió xenofobia durante el Sao Paulo vs Talleres

Uno de los que se refirió a lo ocurrido fue Federico Giotti, delantero de Talleres. "Le dijo venezolano muerto de hambre. Él tiene un compañero de esa nacionalidad, Ferraresi. Estas cosas no pueden pasar", declaró el atacante en ESPN.

El lateral izquierdo utilizó sus redes sociales para denunciar el acto xenófobo. El futbolista de 26 años aseguró que irá hasta las últimas consecuencias.

"Quisiera poder yo tener en mis manos la solución al hambre que vive mi país, espero Dios me dé abundancia para poder ayudar. No creo que se pueda hacer mucho contra la pobreza mental. Nunca me avergonzaré de mis raíces, iré hasta las últimas consecuencias frente al acto de xenofobia que viví hoy en Brasil a manos de Damián Bobadilla, en el fútbol no hay cabida para los discursos de odio", escribió el lateral de 26 años.

PUEDES VER: Alianza Lima y el millonario monto que ganó por clasificar a la Copa Sudamericana tras empatar con Libertad por la Libertadores

Miguel Navarro denunció lo ocurrido ante la policía

Minutos después de lo ocurrido, los medios de comunicación locales compartieron imágenes de Navarro dialogando con oficiales de policía en la zona destinada a la seguridad. Él se dirigió personalmente al lugar, acompañado por miembros cercanos al club. Posteriormente, visiblemente afectado, abandonó el estadio bajo la custodia de tres agentes policiales.

Miguel Navarro se pronunció tras sufrir xenofobia