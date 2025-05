El hecho de que no esté presente el querido 'Aladino' ha producido diferentes reacciones, entre ellas, la de Diego Penny, exportero de Sporting Cristal, quien mostró su sorpresa por la decisión.

En el programa 'Mano a Mano', transmitido por YouTube, se analizó la lista de convocados anunciada por la Federación Peruana de Fútbol para las Eliminatorias Sudamericanas, con el objetivo de clasificar al Mundial. El director técnico de la selección, Óscar Ibáñez, incluyó a 25 jugadores, pero, a pesar de los rumores sobre su posible retorno, Cueva no fue considerado.

Penny, al referirse a la ausencia del mediocampista, indicó que, aunque no esperaba su convocatoria, le parecía extraño que un jugador como él no estuviera en la lista. “Es un jugador distinto a los que tenemos. No es que yo quería que esté, cuando no lo vi me sorprendió. Un jugador como Cueva, con un par de meses más, es completamente seleccionable”, comentó.

En cuanto a la postura de otros panelistas, el periodista deportivo Franco Lostaunau recordó los recientes actos de indisciplina de Cueva y no dudó en calificarlo de forma tajante.

“En el caso de Cueva yo ya estoy bastante cansado, desde hace 4 o 3 años verlo entrenando en un parque porque el equipo ya no lo quería. Porque ha sido irresponsable, poco profesional y por 2 o 3 partidos no me parece que sea convocable. Él tiene que demostrar profesionalismo; dejó de cantar, dejó de salir en los periódicos amarillistas y una vez siga mostrando eso y muestre continuidad, puede entrar a la conversación. Por ahora Cueva, para mí, no ha hecho nada”, expresó.

Por su parte, Michael Succar también opinó sobre la situación de Cueva. “A mí me gusta verlo bien, lo quiero ver cada vez mejor, se nota que físicamente está creciendo, pero sería un muy mal mensaje que con tan poco lo convoquen” subrayó, dejando en claro que su regreso aún no es adecuado.

La decisión de dejar fuera a Christian Cueva dejó divididas las opiniones. Sin embargo, el jugador deberá seguir destacando en Cienciano si espera ser convocado en septiembre para las últimas fechas de la Eliminatoria.

¿Cómo viene el rendimiento de Cueva?

Respecto al rendimiento de Cueva en la temporada, su desempeño ha sido notable. En la Liga 1, ha jugado en 10 partidos durante el Torneo Apertura, marcando 5 goles y dando 2 asistencias. Además, en la Copa Sudamericana ha participado en 4 encuentros, siendo clave en varias jugadas, incluidas 2 asistencias.

¿Cuándo juega Perú por las Eliminatorias 2026?

Perú, en tanto, se prepara para los próximos compromisos por las Eliminatorias. Enfrentará a Colombia el 6 de junio a las 15:30 horas en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, buscando mejorar su posición en la clasificación, donde ocupa el noveno lugar con 10 puntos. Su última visita a Colombia fue recordada por la destacada asistencia de Cueva y el gol de Edison Flores.

Posteriormente, el 10 de junio, Perú recibirá a Ecuador en el Estadio Nacional a las 20:30 horas. En su último enfrentamiento en Lima, ambos equipos empataron 1-1, con un gol de Edison Flores.