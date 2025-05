El pasado jueves, Universitario venció 2 a 0 a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura 2025, con lo que los dirigidos por Jorge Fossati se ubicaron como líderes de la tabla. El primer tanto fue marcado por Edison Flores al minuto 59, mientras que el segundo estuvo a cargo de Diego Churín a los 82 minutos, cuando tenía apenas segundos en la cancha luego de sustituir a Alex Valera. Sin embargo, pese a la importancia de la anotación del argentino, Henry Quinteros alzó su voz y aseguro que “no fue un buen gol”.

El exfutbolista de Alianza Lima y de Sporting Cristal se mostró claramente indignado, ya que, en su opinión, la segunda anotación de los merengues deriva de un error defensivo de Rafael Lutiger, lo que lo dejó totalmente solo para definir. Asimismo, responsabilizó a Diego Enríquez por el 2 a 0, pues considera que se apresura al salir de su área para intentar despejar el balón.

Henry Quinteros menosprecia gol de Diego Churín en triunfo de Universitario

En la reciente edición de ‘Desmarcados’, programa del canal de YouTube Denganche, Henry Quinteros explotó de indignación cuando uno de los panelistas indicó que el tanto de Diego Churín fue un golazo. Para el ‘Pato’, la anotación no es para destacar, pues surgió de un error defensivo de Sporting Cristal; no obstante, elogió la buena ubicación del delantero argentino.

“¿Cómo vas a decir que fue un buen gol? Para mí no fue un buen gol. Lutiger rechaza para atrás. La virtud que tiene es que va con Chávez y lo saca bien. De ahí, ¿Enríquez a dónde sale? No seas malo. El arquero no tenía por qué salir. ¿Cómo que me quite la camiseta? ¿Cómo vas a festejar ese gol?”, señaló Quinteros, quien jugó en el club del Rímac de 2003 a 2006, proveniente de Alianza Lima.

Diego Churín marcó su tercer gol con Universitario

El gol que sentenció la victoria de Universitario ante Sporting Cristal fue el tercero para la cuenta de Diego Churín en la Liga 1 y el primero de jugada, pues los 2 anteriores los había marcado desde el punto de penal. Las pifias en su contra cuando ingresó al campo, causadas por su mal desempeño con la camiseta crema, cambiaron a aplausos y gritos, pues retornó a la ‘U’ a lo más alto del Torneo Apertura.

Lo anecdótico de la anotación fue que era la primera pelota que tocaba Churín en el partido, pues, apenas segundos atrás, había ingresado para reemplazar a Alex Valera, que se retiró con molestias. Luego de colgar a Enríquez con un disparo de cabeza, el banquillo de la ‘U’ explotó de júbilo e ingresó al campo para abrazar al goleador, que espera recuperar el olfato goleador para ser útil en el ataque merengue.