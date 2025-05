André Carrillo cuenta qué pasó tras conocer a Neymar: "Fue en el cumpleaños de Depay"

André Carrillo cuenta con una gran trayectoria y, con el pasar de los años, logró enfrentarse a varios cracks de talla mundial. Si bien entre sus rivales figuran Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, uno de los nombres que más admiración le generó fue el brasileño Neymar, con quien pudo conversar hace poco.

El veloz extremo de la selección peruana reveló que conoció al '10' brasileño en las celebraciones del cumpleaños de su compañero Memphis Depay.

Carrillo cuenta qué pasó tras conocer a Neymar

En la reciente edición del programa 'La Fe de Cuto', André Carrillo reconoció su admiración por Neymar y señaló que en algunas ocasiones intercambiaron palabras.

"Yo lo conocí. Obviamente, desde siempre fui hincha de él. Hasta el día de hoy veo videos de Neymar. Yo ya lo conocía, porque salgo de Al-Hilal y él llega. En un partido entre Perú y Brasil, él me saluda e intercambiamos una idea", sostuvo.

En ese sentido, la popular 'Culebra' remarcó que tuvo la oportunidad de conocer al goleador del Santos hace poco. El encuentro tuvo lugar en el cumpleaños de Memphis Depay.

"Lo conocí en el cumpleaños de Memphis Depay. Tengo una foto. ‘Mano, ¿cómo estás’, le dije... 'Te voy a ser sincero, no es Ronaldo, no es Ronaldinho, no es Kaká, es Neymar el número 1. Para mí es Neymar de Brasil. A nivel de goles, calidad, la gente paga por eso, eres el diferente. Quieran o no, eres el número 1', se lo dije. A partir de ahí, conversamos y le dije para una foto", explicó.

Neymar empezó a seguir a André Carrillo

Asimismo, Carrillo reveló que, tras ese episodio, 'Ney' lo empezó a seguir en Instagram. "Después de un par de días me comenzó a seguir en Instagram. Yo le metí un screenshot y lo tengo guardado. Ya te imaginas, un jugador como Neymar te sigue y tal. No te voy a decir que soy su mejor amigo, pero nos vemos en la calle y nos saludamos con un abrazo", concluyó.