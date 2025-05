Reimond Manco volvió a pronunciarse sobre las palabras que expresó Cristian Benavente hace algunos meses en el programa 'Enfocados'. El popular 'Rei' no se guardó nada y expresó una fuerte crítica hacia el delantero de 30 años, a quien calificó como un "jugador sobrevalorado".

La polémica entre ambos futbolistas surgió cuando el popular 'Chaval', que dejó el fútbol peruano tras su paso por Sport Boys, respondió de forma irónica al ser comparado con Manco.

Reimond Manco recuerda la vez que Benavente lo minimizó

En diálogo con la periodista Darinka Zumaeta, el 'exjotita' rememoró este episodio y la respuesta de Benavente. "Yo no sabía si reírme o llorar. Yo entiendo que Cueva pueda decir eso. A mí siempre me compararon con Cueva... Yo nunca he dicho que soy mejor, pero tampoco me siento menos. Ya es gusto de la gente y que saque sus conclusiones", manifestó.

Por otra parte, el exatacante de Alianza Lima y Juan Aurich, calificó al hispano-peruano como un futbolista sobrevalorada. Además, señaló que fue suplente en las divisiones menores de la selección peruana.

"¿Benavente? Con un ojo cerrado y 3 desgarros en una pierna jugaba mejor que él. Fue un momento de prensa porque cuando vino a la selección de menores también fue suplente. Benavente es uno de los jugadores sobrevalorados por la prensa. Ahora, estuvo en el Real Madrid Castilla, tiene una buena formación, pero nada más. Creo que tuvo un buen momento en Bélgica y lo vendieron a Egipto, pero ahí quedó. Fue a Vallejo, fue a Boys... Terrible. Pero hay algunos jugadores que son así", concluyó.

¿En qué clubes jugó Cristian Benavente?

Cristian Benavente, futbolista de 30 años de edad, jugó en países como España, Bélgica, Inglaterra, Francia y Egipto.