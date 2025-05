Malas noticias para el América: mexicoamericano en Europa que buscaban fichar ya habría llegado a acuerdo con Chivas

El América aún no termina de disputar la Liguilla del Clausura 2025, pero ya piensa en sus primeros refuerzos para el próximo torneo de la Liga MX. En ese sentido, uno de los primeros grandes objetivos, que incluso se remonta a años atrás, era el fichaje de Richard Ledezma, jugador mexicoamericano con reciente paso por la Eredivisie de Países Bajos, pero este ya no estaría disponible tras haber llegado a un acuerdo con las Chivas de Guadalajara.

'Richy', quien quedará libre la próxima semana tras no renovar contrato con el PSV Eindhoven, habría firmado por las Chivas Rayadas por cuatro años, luego que el equipo tapatío pusiera sobre la mesa una oferta económica mejor a la del cuadro neerlandés, según reportan fuentes del diario Récord.

El centrocampista, nacido en Phoenix, Arizona (Estados Unidos), aún no había tenido la oportunidad de jugar en la Liga MX, ya que hizo su debut con el Real Monarchs de la USL y pasó por el PSV y por el New York City FC de la MLS. El citado medio afirma que Ledezma se siente motivado por debutar en el torneo mexicano. Se trata de un jugador polivalente, ya que puede desempeñarse como mediocentro, lateral derecho o volante de contención.

¿Por qué el América no apostó por Richard Ledezma?

Sin embargo, la caída del fichaje de Richard Ledezma no solo obedecería a la veloz y generosa oferta de Chivas, sino también al desinterés del Club América ya que, luego de dos años de buscar su fichaje, el elenco azulcrema ya cuenta con jugadores de buen nivel para su posición en el campo, como Israel Reyes y el recién llegado Kevin Álvarez, por lo que el mexicoamericano dejó de ser prioridad.

Esto no significa que el 'Ame' no esté buscando activamente a nuevos refuerzos. Según el portal Pasión Águila, el club de Coapa podría pensar en contratar un lateral izquierdo debido a que Cristian Borja podría salir en el verano en caso de necesitar una plaza de No Formado en México.

Asimismo, el presidente del América, Santiago Baños, adelantó que irán en busca de refuerzos para el ataque, y algunos medios esperan que se trate de un centrodelantero en caso de que Rodrigo Aguirre retorne a Uruguay. "Te puedo decir que estamos viendo a dos o tres jugadores para que vengan a reforzar el plantel para el siguiente torneo", declaró el dirigente en una conferencia de prensa.