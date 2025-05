El delantero Luis Ramos fue llevado en ambulancia a un hospital tras sufrir un golpe en el partido entre América de Cali y Huracán, el último miércoles 14 de mayo, por la fecha 5 de la Copa Sudamericana. La situación ha generado preocupación entre los aficionados y la comunidad futbolística.

Durante el encuentro, que se disputó en el estadio Pascual Guerrero, el jugador peruano chocó con el arquero Hernán Galíndez en la última jugada del partido. A raíz del impacto, Ramos quedó tendido en el césped, lo que llevó a sus compañeros a solicitar atención médica de inmediato.

Así fue el golpe que sufrió Luis Ramos

Cuando se disputaba el quinto minuto del tiempo añadido y los diablos rojos ganaron un tiro de esquina, Ramos y el resto de sus compañeros, incluido el portero Jorge Soto, subieron al área contraria en busca de un agónico gol del triunfo. Sin embargo, el peruano no se esperó la fuerza con la que el golero argentino se lo terminó llevando de encuentro al despejar la pelota.

Producto del impacto, Ramos cayó y tuvo que ser asistido por los paramédicos. Después de varios minutos de atención en el campo, el delantero fue trasladado en ambulancia a un hospital de Cali.

Luis Ramos sobre golpe sufrido en partido: "Veía borroso"

Afortunadamente, el choque no generó mayores consecuencias en el jugador de la Bicolor, quien incluso se animó a narrar lo sucedido. "Recibí un golpe en la cabeza, veía borroso y me mareé, me tuve que sentar…Pero gracias a Dios ya estoy bien", declaró tras un par de horas.

En cuanto al resultado, el exjugador de Cusco FC lamentó no haber podido quedarse con la victoria. "Sometimos al rival en todo momento, pero la lluvia no nos dejó mostrar nuestro juego", sostuvo.

¿Cómo quedó América de Cali vs Huracán?

El partido entre América de Cali y Huracán, correspondiente a la penúltima fecha de la fase de grupos de Copa Sudamericana, finalizó en un empate 0-0. Este resultado fue significativo para Huracán, que aseguró su clasificación a la siguiente fase del torneo continental al alcanzar 11 puntos en la tabla de posiciones.

El encuentro estuvo marcado por un aguacero que complicó el desarrollo del juego. A pesar de las adversidades climáticas, Huracán logró llevarse un punto valioso de Cali, mientras que América se mantiene en la segunda posición con 7 puntos, seguido por Corinthians, que ocupa el tercer lugar con 5 unidades.

Reacciones tras el incidente

La noticia del golpe sufrido por Luis Ramos ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde aficionados y colegas han expresado su apoyo al delantero. La comunidad futbolística peruana se encuentra a la espera de más información sobre su estado de salud tras el accidente en el campo.

El incidente ha resaltado la importancia de la atención médica inmediata en el fútbol, especialmente en situaciones de contacto fuerte. La FPF ha reiterado su compromiso con la salud y el bienestar de los jugadores, asegurando que se tomarán las medidas necesarias para garantizar su recuperación.