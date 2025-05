Universitario de Deportes pudo tener la victoria del partido ante Independiente del Valle; sin embargo, el juez de línea decidió levantar el banderín y anular la jugada que iba a ser el 2-1 para los dirigidos por Jorge Fossati. A raíz de ello, se publicaron diversos videos con otros ángulos donde se puede ver que la pelota que supuestamente había salido, no logra irse del campo y generó polémica.

En la conferencia de prensa, Jorge Fossati fue consultado por la prensa y habló sobre la jugada que anuló el juez de línea, a lo que señaló que tampoco sabe qué fue lo que cobro el árbitro porque lo vio haciendo el gesto como si fuera posición adelantada y en realidad, el problema habría sido que el balón se fue del campo de juego.

Jorge Fossati arremete contra el árbitro por el gol anulado de la 'U'

"Al árbitro no le reclamaba el tema del córner, porque yo no tenía la mejor visión o ángulo para ver si el balón salió o no. Me dicen por las imágenes que han visto, parece que no salió. Lo que no entendí del árbitro, cuando el línea levanta la bandera, pita y no sabe lo que cobra, porque que yo sepa, su gesto es de off side. Si ven, él levanta el brazo. Se confundió", declaró Fossati.

Jean Ferrari anunció que presentará un reclamo a Conmebol

Jean Ferrari difundió en su cuenta de X un video capturado por un hincha de Universitario desde la tribuna oriente, en el que se observa con claridad que el balón no salió del campo durante un tiro de esquina. Ante esta evidencia, el gestor deportivo exigió a Conmebol tomar medidas al respecto y confirmó que el club ya presentó un reclamo formal para esclarecer la situación.

"Es escandaloso, el balón nunca sale, anularon muy mal un gol legítimo, pareciera que jugamos con otro reglamento, el reclamo ya está en proceso. Conmebol háganse cargo de sus errores", escribió Jean Ferrari.