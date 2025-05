El partido entre Universitario de Deportes e Independiente del Valle dejó una jugada polémica que terminó en gol y pudo ser el triunfo de la 'U', pero el juez de línea anuló todo antes que culminara la acción. Posterior a ello, el árbitro principal Paulo Zanovelli decidió acabar el compromiso y no revisó la jugada en el VAR, debido a que todo fue invalidado previo al gol de cabeza de Carabalí.

Tras el empate por 1-1, Edison Flores fue uno de los jugadores que declaró a la prensa y habló sobre la polémica del juez de línea y señaló que cuando Gabriel Costa pateó el balón ya habían levantado el banderín para anular todo. Por ello, el 'Orejas' cree que todo se debe a que la pelota salió del campo y esa fue la infracción que cobraron.

Edison Flores reveló que pasó con el gol anulado a Universitario

"Influye mucho, porque no nos pudo dar dos puntos más. No aprovechamos este partido y a hora toca pensar en el siguiente partido. Hay una toma de un hincha de la parte de oriente o palco, y no sale la jugada. No sé qué le habrá dicho, porque ya estaba afuera en ese momento, pero siento que cobra, que salió, porque Gaby, ni bien tira el centro, la bandera la tenía arriba", declaró el delantero de Universitario de Deportes luego del empate ante Independiente del Valle.

¿Cómo le fue a Edison Flores ante Independiente del Valle?

El delantero merengue fue clave para el único gol que anotó Universitario de Deportes. Tras una jugada de balón parado, Edison Flores la picó y chocó al palo, cuando la pelota rebotó, apareció Carabalí para fusilar y lograr el 1-1. Posterior a ello, el 'Orejitas' tuvo diversas situaciones donde fue clave; sin embargo, tuvo que ser cambiado por Jorge Fossati por el cansancio del cotejo.

¿Cómo va la tabla de posiciones del grupo de Universitario en la Libertadores?

River Plate logró una ajustada victoria de 3-2 sobre Barcelona SC en Ecuador, mientras que Universitario empató 1-1 con Independiente del Valle en el Monumental. Hasta el momento, ningún equipo ha garantizado su pase a octavos de final ni ha quedado fuera de la competencia.