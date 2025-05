Matías Di Benedetto estalla por el gol anulado a Universitario de Deportes ante IDV: “No lo podemos creer”

Universitario de Deportes no pudo quedarse con los tres puntos en casa. Este jueves 8 de mayo, el cuadro merengue recibió a Independiente del Valle en el Estadio Monumental por la fecha 4 de la Copa Libertadores. En un partido agónico, ambos igualaron 1-1, un resultado que no favorece mucho a los ‘cremas’, que se mantienen en el cuarto lugar del Grupo B.

Al término del partido, Matías Di Benedetto fue uno de los primeros en pronunciarse. El defensa central no solo analizó el desarrollo del partido, sino que aprovechó la oportunidad para comentar sobre la polémica jugada del tiro de esquina a los 92’, en la que Universitario convirtió un gol que después fue anulado.

"La vimos y no lo podemos creer. El árbitro se puede equivocar porque es humano, como todos, pero no entiendo cómo no se revisa. Para eso está el VAR, para solucionar ese tipo de errores que el ser humano puede cometer", declaró.

El jugador continuó expresando su frustración por aquella jugada que no terminó siendo revisada. Señaló que se queda con bronca porque “hubieran sido tres puntos de oro y se nos termina escapando”.

Empate con sabor amargo

Matías Di Benedetto también destacó el trabajo colectivo que tuvo el equipo liderado por Jorge Fossati durante el primer tiempo. Sin embargo, comentó que quedó con bronca porque, a pesar de tener muchas situaciones de gol, no lograron definir y sumar los tres puntos.

“Creo que en el primer tiempo fuimos superiores y tuvimos muchas situaciones de gol. Ellos, con la única situación de gol que tuvieron, la convirtieron. Después, en el segundo tiempo se nos hizo cuesta arriba. Nos quedamos con un sabor amargo porque, en nuestro momento, no pudimos sacar esa diferencia y nos terminamos quedando con el empate”, añadió.

¿Qué necesita Universitario para clasificar?

La primera obligación de Universitario es ganar los dos juegos que le quedan como local, con lo cual haría 9 puntos en la tabla. Tras ello, le bastaría un empate más para llegar a las 10 unidades, puntaje promedio que por lo general suele garantizar la clasificación a la próxima fase.

Tabla de posiciones del grupo B en Copa Libertadores 2025

En la antesala de esta cuarta jornada, así está el panorama en la tabla del grupo B. Por el momento ningún club ha asegurado su clasificación a octavos de final ni tampoco ha quedado eliminado del certamen.