El director técnico de Independiente del Valle, Javier Rabanal, sorprendió con sus declaraciones sobre el Estadio Monumental, previo al crucial partido contra Universitario por la Copa Libertadores. El estratega español destacó la importancia del apoyo de la hinchada local y cómo esto influirá en el desarrollo del encuentro.

Con el compromiso a la vuelta de la esquina, Universitario de Deportes se enfrenta a la necesidad de sumar tres puntos para mantener vivas sus esperanzas de avanzar en el torneo. Rabanal, consciente de la presión que representa jugar en casa para los cremas, compartió su perspectiva sobre el desafío que representa este duelo.

“Podemos hablar de muchas estrategias, pero el público es cantidad y aprieta mucho”, afirmó Rabanal, quien enfatizó la dificultad de comunicarse con sus jugadores en un ambiente tan ruidoso. La expectativa es alta, y el técnico ecuatoriano se prepara para un partido que promete ser intenso.

Javier Rabanal habló sobre el estadio Monumental

El Estadio Monumental U Marathon, conocido por su atmósfera vibrante, representa un desafío significativo para cualquier equipo visitante. Rabanal destacó que el ruido generado por la afición puede dificultar la comunicación entre el cuerpo técnico y los jugadores.

"Podemos hablar de muchas estrategias, pero el público es cantidad y aprieta mucho. Debemos tener tranquilidad, personalidad, no podemos perder balones y estar seguros. Va a ser un campo de mucho ruido, donde no vamos a poder ayudar a nuestros jugadores porque no se nos oye desde el banco. Tenemos que sobreponernos a ese público y no dejar que se nos vengan arriba porque cada ocasión de ellos el publico se va a venir arriba", declaró el entrenador de Independiente del Valle.

Expectativas del encuentro

Javier Rabanal se mostró optimista pero cauteloso respecto al planteamiento de Universitario. “Ellos tienen una estructura muy marcada”, comentó, refiriéndose a la organización táctica del equipo peruano. El DT analizó el desempeño de los cremas en su último encuentro en Ecuador, donde notó que no se mostraron tan agresivos como se esperaba. “Esperemos que si salten un poco más porque ellos tienen mayor obligación de resultado”, añadió, subrayando la presión que enfrenta Universitario al jugar en casa.

El momento de Independiente del Valle

Independiente del Valle llega a este partido con un buen estado de forma, habiendo perdido solo un encuentro de los últimos siete disputados. Su reciente actuación en la Copa Libertadores, donde lograron un notable empate 2-2 ante River Plate, demuestra la capacidad del equipo para sobreponerse a situaciones adversas. Rabanal confía en que su equipo pueda llevarse los tres puntos de vuelta a Ecuador, lo que sería un gran impulso en su campaña.