Alineaciones Universitario vs Independiente del Valle: formaciones para el partido de Copa Libertadores

Universitario de Deportes cuenta las horas para disputar un duelo clave frente a Independiente del Valle por la fecha 4 de la Copa Libertadores. A poco de recibir al conjunto ecuatoriano en el Monumental de Ate, el elenco merengue tiene la necesidad de sumar los 3 puntos para meterse en la pelea por acceder a los octavos de final.

En medio de este panorama, se espera que la U ponga desde el arranque a sus mejore hombres. Una de las buenas noticias es el regreso de Rodrigo Ureña, quien ya se encuentra recuperado.

Alineaciones Universitario vs Independiente del Valle: posible formaciones

Por otra parte, el entrenador Jorge Fossati confirmó que Horacio Calcaterra no participará en el próximo encuentro contra Independiente del Valle. Asimismo, Martín Pérez Guedes también queda fuera de la convocatoria, ya que apenas ha comenzado a entrenar junto a sus compañeros.

Universitario: Sebastián Britos; César Inga, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Jairo Vélez, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

Sebastián Britos; César Inga, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Jairo Vélez, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera. Independiente del Valle: Guido Villar; Thiago Santamaría, Mateo Carabajal, Luis Zárate, Layan Loor; Jordy Alcívar, Patrick Mercado, Juan Cazares; Arón Rodríguez, Claudio Spinelli y Renato Ibarra.

¿Cuándo juega Universitario vs Independiente del Valle?

El partido Universitario vs Independiente del Valle, correspondiente a la fecha B de la Libertadores, se jugará este jueves 8 de mayo en el Estadio Monumental de Ate.

¿A qué hora juega Universitario vs Independiente del Valle?

El duelo entre la 'U' y el 'Matagigantes' empezará a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana).

¿Dónde ver Universitario vs Independiente del Valle EN VIVO por Copa Libertadores?

Para no perderte ni un minuto de este esperado encuentro entre Universitario e Independiente del Valle, puedes seguir el partido en vivo por la señal de ESPN 7, que transmitirá el evento para toda Latinoamérica. En caso no puedas ver el cotejo por TV, tienes la opción de seguirlo vía streaming por Disney Plus y la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.