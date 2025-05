El partido de ida de Cruz Azul vs León iniciará a las 11.10 p. m. (hora del Este). Foto: composición LR / AFP / Club León

El partido de ida de Cruz Azul vs León iniciará a las 11.10 p. m. (hora del Este). Foto: composición LR / AFP / Club León

Cruz Azul vs León chocan por la ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX HOY, jueves 8 de mayo, desde las 11.10 p.m. (ET). La Máquina Cementera busca sacarse la espina de quedar eliminados en las últimas liguillas, y para ello visita en el Estadio León de Guanajuato a una Fiera que no podrá contar con su mediocampista estrella James Rodríguez. La transmisión estará disponible EN VIVO a través de TUDN y ViX en los Estados Unidos.

El conjunto dirigido por Vicente Sánchez, que consiguió hace unos días la clasificación a la final de la Concachampions 2025, busca un nuevo título en el fútbol mexicano desde el conseguido en 2021; con nueve victorias, seis empates y dos derrotas, logró un destacado papel en la fase regular. Los del Bajío, que quedaron sextos en dicha ronda, llegan con el ánimo golpeado por la ausencia de James, pero también por el fallo del TAS que los deja definitivamente fuera del Mundial de Clubes 2025.

Canal de Cruz Azul vs León: ¿dónde ver el partido por la Liga MX en EE. UU.?

El partido de ida de cuartos de final entre Cruz Azul vs León será transmitido en todos los Estados Unidos a través de TUDN USA. Asimismo, si cuentas con un dispositivo con conexión a internet, podrás seguir las imágenes vía streaming a través de ViX Premium, plataforma de pago que ofrece una prueba gratis los primeros siete días.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs León HOY?

Si estás en Estados Unidos, podrás ver el partido de Cruz Azul vs León EN VIVO a partir de los siguientes horarios:

Este (Nueva York, Washington D.C., Miami, Boston): 11.10 p. m.

Centro (Chicago, Dallas, Houston, San Antonio): 10.10 p. m.

Montaña (Denver, Nuevo México, Utah, El Paso): 9.10 p. m.

Pacífico (Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Las Vegas): 8.10 p. m.

Posibles alineaciones de Cruz Azul vs León

Cruz Azul: Mier; Sánchez, Ditta, Orozco, Rotondi; Rodríguez, Lira, Rivero, Faravelli, Fernández; Sepúlveda.

Mier; Sánchez, Ditta, Orozco, Rotondi; Rodríguez, Lira, Rivero, Faravelli, Fernández; Sepúlveda. León: Blanco; Santos, Barreiro, Bellón, Reyes; Echeverría, Estrada, Ramírez, Rigoni; Mendoza, Moreno.

¿Por qué James Rodríguez no jugará con León ante Cruz Azul?

James Rodríguez, reconocido mediocampista colombiano del León, se perderá el duelo de ida ante Cruz Azul tras ser expulsado con doble amarilla al minuto 69 del juego ante Toluca por la fecha 17, tras agredir verbalmente al árbitro del encuentro. La suspensión del 10 tiene un partido de duración, por lo que podrá estar de vuelta en la alineación titular para el segundo compromiso.