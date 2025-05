Una herida que todavía no termina de cerrar en Boca Juniors es su ausencia en la presente edición de la Copa Libertadores. El equipo xeneize fue eliminado en la fase previa por Alianza Lima en la Bombonera y se quedó fuera de toda competición Conmebol en el 2025. A pesar de que ya transcurrieron varios meses, algunos futbolistas del club todavía siguen lamentando este suceso.

Marcos Rojo, capitán del cuadro azul y oro, se pronunció sobre el complicado presente que afrontan luego de la destitución de Fernando Gago y a puertas del arranque de los playoffs de la Liga Profesional Argentina.

Marcos Rojo revela el objetivo de Boca Juniors tras quedar fuera de Libertadores

En un primer momento, el exdefensor de la selección argentina indicó que la eliminación ante Alianza Lima en Copa Libertadores fue el resultado de una serie de equivocaciones de torneos anteriores.

"No es puntualmente el partido. Si bien tuvimos la chance de definirlo en casa, quedó la serie abierta. Cuando fueron los chicos a Perú, tuvimos la chance de ganar el partido claramente. No lo logramos y después en los penales no se dio, pero yo creo que ya viene de antes de algunos resultados que no logramos conseguir en torneos anteriores. Creo que viene de eso, es un conjunto de cosas que no solamente se definen en el partido con Alianza Lima", sostuvo en diálogo con ESPN.

Por otra parte, al ser consultado sobre el principal objetivo de Boca en lo que resta de la temporada, Rojo señaló que tienen la obligación de campeonar la Liga Profesional.

"Estamos obligados después de lo que pasó con la Copa. Si bien coincido (sobre la presión), pero tampoco es lindo tener que jugar… y solo la presión la tiene Boca. Que somos los únicos que tenemos que ganar todo sí o sí: de visitante tenemos que ganar; si empatamos o perdemos un partido, nos recuerdan que quedamos fuera de la Copa. Siempre pasa lo mismo, no es fácil", agregó.

¿Cuándo juega Boca Juniors los playoffs de la Liga Profesional?

Boca Juniors se enfrentará a Lanús en partido único por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina. El compromiso empezará a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina).