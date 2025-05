El inesperado cumplido de Roberto Carlos a la Liga MX: "Aquí hay fútbol de altísimo nivel"

Roberto Carlos, recordado exjugador del Real Madrid y campeón del mundo en 2002 con la selección de Brasil, sorprendió al declarar que la Liga MX y el fútbol mexicano en general tienen un "altísimo nivel", al destacar la presencia de estrellas como Sergio Ramos y James Rodríguez en el torneo doméstico, así como los problemas que el Tricolor le causó cada vez que lo enfrentó con la camiseta de la Canarinha.

Consultado por la cadena TUDN sobre si seguía el fútbol mexicano, el legendario lateral respondió: "Sí, ahora más que está Sergio Ramos. El futbol mexicano siempre ha sido bueno, mira la selección mexicana. Yo cuando he jugado contra México sufría, nunca he ganado contra México. Nunca he ganado".

Pero los elogios de 'RC3' no se limitaron a la selección mexicana: "Todos los todos los equipos de la Liga mexicana son buenos, muy organizados. Hay mucha rivalidad. Me gusta muchísimo, sigo muchísimo. También está James por aquí", afirmó, y agregó que la llegada del español Sergio Ramos a tierras aztecas despertó interés en Europa.

"Sí impactó, porque la gente no entendía que teniendo ofertas de Europa o hasta el mismo de Arabia, tomó la decisión de venir a México. Porque muchas veces la gente piensa que va México porque es veterano. Y no, va, es México porque hay buen fútbol (...) Seguramente había hablado con James, y con Chicharito y le han dicho 'vente porque aquí también hay futbol de altísimo nivel'. Y yo pienso lo mismo, siempre que he visto el fútbol mexicano me encanta", sostuvo.

Finalmente, Roberto Carlos comentó cuáles son los jugadores mexicanos que más recuerda: "Sí (Chicharito)… también (Cuauhtémoc) Blanco, el Matador (Hernández). Han habido grandísimos jugadores, jugadores que han hecho historia tanto en el país como fuera del país".

Liga MX 2025: ya están listos los cuartos de final del Clausura

El Torneo Clausura 2025 de la Liga MX ya definió a todos los equipos que disputarán los cuartos de final a partir de este miércoles 7 de mayo, luego que Monterrey se convirtiera en el último clasificado al derrotar 2-0 a Pumas en el último juego del Play-In. Así quedaron los cruces:

Toluca (1) vs Monterrey (8)

Tigres (4) vs Necaxa (5)

Cruz Azul (3) vs León (6)

América (2) vs Pachuca (7).

Las fechas exactas y horarios de los encuentros de ida y vuelta se darán a conocer este lunes 5 de mayo.