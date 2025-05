Copa Libertadores 2025: estos son los memes más divertidos de la derrota de Alianza Lima ante São Paulo

En una tarde vibrante en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), São Paulo se impuso a Alianza Lima por 2-0 en la cuarta jornada de la Copa Libertadores 2025, asegurando una victoria crucial para sus aspiraciones en el torneo. El delantero André Silva fue el héroe de la noche, anotó un doblete que dejó a los hinchas locales con un sabor amargo, mientras que el conjunto brasileño celebró su triunfo con una actuación sólida y determinante.

Un doblete que definió el partido

El marcador se abrió en el minuto 35 cuando André Silva aprovechó los errores de la defensa y batió al arquero de Alianza Lima, Guillermo Vizcarra, con un remate certero. Tras el tanto del cuadro paulista, la hinchada blanquiazul, que había llegado con altas expectativas, se sintió desconcertada, pero aún confiaba en que el equipo podía dar vuelta al resultado.

A pesar de algunos intentos por parte de Alianza Lima, los dirigidos por Néstor Gorosito no lograron generar peligro. El equipo peruano estuvo lejos de mostrar su mejor versión, y la defensa de São Paulo, liderada por su experimentado portero, no permitió mayores sustos.

Ya en el minuto 89, cuando el partido parecía estar en su fase final, André Silva sentenció la victoria con un segundo gol que llegó tras una jugada bien elaborada en el área blanquiazul. La jugada comenzó desde el medio campo, y Silva, siempre atento a los pases y a la oportunidad perfecta, remató de primera al gol, sellando el 2-0 definitivo y desatando la alegría en el banco de São Paulo.

Alianza Lima: ¿Un tropiezo en la búsqueda de la clasificación?

Con esta derrota, Alianza Lima se quedó con 4 puntos en la clasificación del Grupo D, una posición complicada que deja al equipo peruano con pocas opciones de avanzar a la siguiente fase si no logra sumar puntos en los próximos dos partidos. La derrota en casa es un golpe duro, ya que el equipo había mostrado una mejora en su rendimiento a diferencia de las ediciones anteriores, pero este partido dejó claro que aún le falta mucho para competir a nivel internacional.

Por su parte, São Paulo, con su victoria, suma 10 puntos y se consolida en la cima del grupo, mostrando un rendimiento impecable en la fase de grupos. El equipo brasileño se perfila como uno de los favoritos para avanzar a las etapas finales del torneo, demostrando su jerarquía y su capacidad para imponerse en terrenos difíciles como Matute.

Los próximos dos partidos en condición de visitante serán clave para Alianza Lima, que aún mantiene alguna esperanza de clasificar, pero necesitará sumar puntos en sus próximos enfrentamientos. Libertad, con 6 puntos, sigue luchando por alcanzar la cima, mientras que Talleres, aún sin unidades, necesitará una remontada histórica para meterse en la pelea.

Los memes que invadieron las redes

Como era de esperar, la derrota de Alianza Lima ante São Paulo no pasó desapercibida en las redes sociales, y los memes no tardaron en aparecer. Desde chistes sobre el mal desempeño del equipo hasta bromas sobre las jugadas desafortunadas, los fanáticos no dejaron pasar la oportunidad para expresar su frustración con humor.

A pesar de la derrota, los memes sirvieron para aliviar la tensión y permitir que los hinchas de Alianza Lima se tomaran con humor la situación, dejando claro que, aunque el resultado no fue el esperado, el apoyo al equipo sigue siendo inquebrantable.

Usuarios compartieron divertidos memes. Foto: X

