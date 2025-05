Alianza Lima está listo para enfrentar a Sao Paulo por una nueva jornada de la Copa Libertadores. El equipo de Néstor Gorosito recibirá en el Estadio Alejandro Villanueva al conjunto brasileño e irá por 3 puntos de oro que los mantenga en la pelea por la clasificación a los octavos de final. Con sensibles bajas, pero con presencia de grandes jugadores, los íntimos irán por una victoria.

Previo a este compromiso, la Conmebol Libertadores entrevistó a Paolo Guerrero y el Depredador habló sobre sus ganas de seguir jugando a los 41 años de edad. Además, explicó las adversidades que cumplen los futbolistas con sus familias, pero la motivación de querer disfrutar el deporte puede más que cualquier cosa.

Paolo Guerrero quiere seguir jugando en Alianza Lima

"El fútbol es mi pasión. Hoy tengo 41 años y créeme que yo duermo, como y sueño fútbol. Nací para esto y mi preparación, me privo de muchas cosas para que puedan disfrutar. Mi cuerpo me pide fútbol. Uno se priva de estar con la familia. Los fines de semana que otras personas tienen otro tipo de trabajo aprovechan a su familia, nosotros no. Esto me fascina. Jugar al fútbol es mi pasión", declaró el delantero de Alianza Lima previo al partido ante Sao Paulo.

¿Cómo le va a Paolo Guerrero en Alianza Lima?

El delantero peruano ha sido importante en diversos compromisos para que Alianza Lima logre ganar. Uno de ellos ha sido el duelo ante Talleres en Matute. Paolo Guerrero arrancó de titular y anotó un doblete que los puso arriba en el marcador. En la Liga 1, la mayoría de cotejos inicia como titular y se encuentra alternando con Hernán Barcos. El Depredador quiere seguir consiguiendo buenos logros con camiseta blanquiazul y tratar de levantar el título de la Liga 1 por primera vez.

Alianza Lima se enfrentará ante Sao Paulo por la Copa Libertadores

Alianza Lima y São Paulo se enfrentan a las 5.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva, por la cuarta jornada del grupo D de la Copa Libertadores 2025. El encuentro será transmitido por el canal ESPN y ambas escuadras buscarán un respiro para clasificar a los octavos de final.