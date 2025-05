Alianza Lima se juega el todo por el todo ante Sao Paulo para continuar con vida en la Copa Libertadores 2025. Previo a este encuentro, los blanquiazules se encuentran en la tercera casilla con cuatro unidades, mientras que los tricolores son líderes con siete puntos. De ganar, los íntimos podrían posicionarse en los primeros lugares y con el sueño intacto de avanzar a los octavos de final; sin embargo, no podrán contar con Carlos Zambrano, Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique.

La baja de este último es lo que ha sorprendido a los hinchas blanquiazules, pues el lateral derecho ya había cumplido su expulsión ante Sao Paulo en Morumbí tras haber recibido dos amarillas ante Libertad en Matute. De acuerdo a la reglamentación de Conmebol, esta última sanción no borra las amonestaciones acumuladas (ya tenía dos), por lo que cuando volvió a ser apercibido ante Talleres de Córdoba, llegó a tres amarillas y no podrá jugar ante Sao Paulo en Matute.

Recordemos que de acuerdo a las normas de Conmebol, si un futbolista acumula tres amarillas de manera consecutiva, quedará suspendido para el siguiente encuentro. En este caso, Guillermo Enrique fue amonestado ante Boca Juniors y Deportes Iquique por la fase previa de la Copa Libertadores.

Tras esto, el argentino de 25 años vio dos amarillas ante Libertad, por ende, la roja y no estuvo ante Sao Paulo en el Morumbí. Tras cumplir su sanción, Guillermo Enrique volvió al equipo titular en la victoria ante Talleres de Córdoba, donde volvió a ser amonestado. Acá es cuando entra la confusión entre los hinchas blanquiazules, pues el lateral fue suspendido por la roja, más no por la acumulación, la cual continuaba su curso y frente a la 'T', recibió su tercera amarilla de manera consecutiva y no jugará contra el Tricolor por la cuarta fecha de la fase de grupos.

Guillermo Enrique reaparecerá ante Talleres en Argentina. Foto: La República

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sao Paulo por la Copa Libertadores?

El duelo entre Alianza Lima vs Sao Paulo se jugará este martes 6 de mayo a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora brasileña) en Matute.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sao Paulo por la Copa Libertadores?

La transmisión del Alianza Lima vs Sao Paulo por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2025 estará a cargo de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus para toda Sudamérica.