El mediocampista Sergio Peña enfrenta un complicado inicio en su nueva etapa con el PAOK de Salónica, donde su desempeño no ha logrado convencer al entrenador Razvan Lucescu, quien ha explicado las razones detrás de su suplencia. El jugador de la selección peruana, quien dejó el Malmö con la esperanza de dar un salto significativo en su carrera, se ha visto relegado a la banca en Grecia. A pesar de su talento, el jugador no ha podido hacerse un lugar en el once titular, lo que ha generado preocupación en su entorno y entre los aficionados peruanos.

Lucescu ha sido claro al señalar que la adaptación al ritmo de la Superliga griega es fundamental para el éxito de Peña en el equipo. El técnico ha mencionado que la selección de los centrocampistas defensivos se basa en datos específicos que evalúan atributos como la agresividad y la capacidad de transición, aspectos que, según él, Peña aún no ha dominado.

La adaptación de Sergio Peña al fútbol griego

"Soy el entrenador del PAOK. Estoy ahí con el equipo cada minuto. Teniendo cinco centrocampista defensivos, mis opciones son las que observan. Lo cierto es que Sergio estaba en un momento que no era bueno para él, en el sentido de que venía de vacaciones a un club que estaba en medio de batallas con otros rivales", dijo el técnico rumano ante los medios.

El estratega de 56 años ha manifestado que la adaptación del volante nacional al fútbol griego es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. "Esta es la adaptación que, quizás, esperaríamos de él. También su suplencia tiene que ver con el hecho de que la selección de parejas de centrocampistas defensivos se hace en función de los datos que queremos para el campeonato griego: los duelos, la agresividad y las transiciones. Sentí que, en ese momento, Sergio no lo tenía", mencionó.

Las expectativas del DT Razvan Lucescu hacia Sergio Peña

A pesar de la situación actual, Lucescu ha dejado claro que no ha perdido la fe en Sergio Peña. "A pesar de todo esto, no es que no me guste Peña, me gusta Peña. Creo que con algo de preparación, con partidos amistosos, con más tiempo para adaptarse a lo que le pidamos, será un jugador que podremos utilizar. En cualquier caso, no es fácil para un futbolista adaptarse" afirmó el entrenador, quien cree que con más preparación y partidos amistosos, el mediocampista podrá demostrar su valía.

DT de Sergio Peña mencionó lo que espera del peruano

El técnico del PAOK ha instado al exfutbolista de Alianza Lima a luchar por su lugar en el equipo, reconociendo que la adaptación puede ser un desafío para muchos futbolistas. "Para algunos lleva más tiempo y lo hemos mencionado antes. Quizás el hecho de no estar entre las principales opciones del técnico lo esté frenando. Lo que espero de él, habiendo visto mejoría en lo que le pedimos, es que luche y ese es el camino. No hay otro problema", concluyó.