Talleres vive un momento trágico. A pocas semanas de volver a enfrentarse a Alianza Lima por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2025, el conjunto argentino se quedó sin técnico. Pablo Guiñazú, quien asumió la dirección interinamente, renunció en plena conferencia. En su discurso, señaló que no está ayudando al equipo, por lo que prefiere dar un paso al costado por el bien de la institución.

Esta decisión la tomó después de que la 'T' cayó 2-1 ante Instituto en una una edición del clásico cordobés. Talleres iba arriba en el marcador, pero terminó sucumbiendo ante el poderío de su rival. El resultado no gustó a Guiñazú y optó por abandonar el banquillo para que otro estratega asuma en este momento de crisis.

DT de Talleres renuncia en plena conferencia tras derrota ante Instituto

"Me duele en el alma, pero no pude ayudar al equipo (...) Perdí, perdí y perdí. Como hombre, corresponde de parte mía hacerme responsable por todo el mal momento y dar un paso al costado, aunque sea un interinato. No encontré la forma de ayudar a los muchachos", señaló Guiñazú ante los medios.

En los siete partidos que estuvo con el buzo, Pablo Guiñazú tan solo sumó una victoria y perdió en cinco oportunidades. Los malos resultados y las críticas lo motivaron a dejar su cargo. "Doy un paso al costado porque no encontré la forma de ayudar a estos muchachos. Llegué hasta hoy. Si pasó o no algo en el vestuario, me lo guardo", añadió.

¿Cuándo se enfrenta Talleres ante Alianza Lima por la Copa Libertadores?

Alianza Lima y Talleres se volverán a ver las caras en la fecha 5 de la Copa Libertadores 2025. El partido está programado para jugarse el próximo jueves 15 de mayo a las 5.00 p. m. en el estadio Mario Alberto Kempes. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus.