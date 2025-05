La derrota de Alianza Lima ante Cienciano estuvo repleta de polémicas. Una de las más controversiales fue el codazo que le mete Carlos Zambrano a Jimmy Valoyes, el cual terminó en penal a favor del cuadro cusqueño. En un principio, Bruno Pérez, árbitro del encuentro, consideró que no hubo falta por parte del defensor y no dictaminó el castigo desde los 12 pasos. Sin embargo, su decisión cambió luego de la revisión y la indicación del VAR.

Con este penal, Cienciano se llevó el triunfo tras el solitario tanto que marcó Christian Cueva. Horas después de este hecho, la Conar liberó los audios del VAR para evidenciar cómo se llegó a la decisión de cobrar la pena máxima y amonestar con tarjeta amarilla a Carlos Zambrano.

PUEDES VER: Conar admite error de revisión en penal contra Paolo Guerrero y sancionarán a Bruno Pérez de manera interna

Conar libera audios del VAR sobre polémico codazo de Carlos Zambrano

En un tiro de esquina a favor de Cienciano, Jimmy Valoyes disputa un balón aéreo con Carlos Zambrano. El defensor del elenco imperial termina recibiendo un golpe del 'León', el cual fue interpretado por Bruno Pérez como falta en ataque.

No obstante, el VAR analiza la jugada por un potencial penal. "No reanudes, vamos a revisar. Primero le mete el golpe antes de que salte. Ojo", le avisan al juez de campo. Ante ello, Pérez les expresa cuál es su postura: "Zambrano está adelante y Valoyes viene de atrás. No veo movimiento adicional. Para mí, no es penal. Revisen ustedes, es de cabina ahora".

Luego de revisar la jugada, el VAR llama al réferi. "Te llamo un OFR por potencial penal. Vas a ver que el golpe es primero antes de que cabecee. Primero golpea, después cabecea. Vas a ver la extensión del brazo. Ahí está el golpe. No hay movimiento adicional, pero sí hay un golpe al rostro de manera temeraria", señalaron.

Al ver la falta, Bruno Pérez cambia de parecer y, en colaboración con el VAR, cobra penal a favor de Cienciano. Además, amonesta con amarilla al defensor Carlos Zambrano por el codazo.

Carlos Zambrano contó qué le dijo Bruno Pérez tras polémica falta

Ante lo acontecido, Carlos Zambrano reveló que el juez principal admitió que no era penal. Asimismo, expresó unas fuertes palabras en contra del accionar del VAR.

"Bruno me dijo: 'para mí no es penal, tranquilo'. Después lo llama el VAR y cobra el penal. Cuando ven la sangre... De todas maneras habrá contacto: yo salto y levanto los brazos. Mi intención no es golpearlo (...). No sé quiénes estuvieron en el VAR, pero es una payasada. Perjudica mucho al fútbol", dijo a la prensa.