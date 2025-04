Este domingo 27 de abril, Universitario derrotó 6-0 a UTC en el Estadio Monumental por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. En el regreso de Jorge Fossati al banquillo, la 'U' no tuvo problemas y se quedó con tres puntos que le permiten alejarse en la cima de la tabla de posiciones. Al finalizar el encuentro, Luis Álvarez, capitán del cuadro cajamarquino, tomó la palabra para analizar el bajo rendimiento de su equipo en el coloso de Ate.

El futbolista de UTC señaló que no supieron aprovechar las oportunidades que tuvieron. Por ende, cuando Universitario empezó a ser efectivo, tuvieron que cambiar su plan de juego. Asimismo, aprovechó para referirse a los problemas extra futbolísticos que adolece el club.

Capitán de UTC analizó la goleada que sufrieron ante Universitario

"Siento que lo teníamos controlado, pero las pelotas paradas son así. Ellos aprovecharon muy bien. Las que tuvieron las metieron, creo que eso hizo que nosotros ya no planteáramos nuestro juego porque la desesperación o el querer empatar genera de que haya espacios o nos jueguen de contragolpe, y ellos lo aprovecharon bien", declaró para las cámaras de GOLPERU.

Con esta derrota, UTC se queda con 8 puntos y en la casilla 14 del Torneo Apertura. A pesar del resultado, el popular 'Leche' ´Álvarez confía en revertir la situación.

"Esto es fútbol. Si empatas, ganas o pierdes, tienes que saber canalizar esa amargura para salir de los mejor el siguiente partido", añadió el defensor central de 34 años.

Capitán de UTC se pronuncia sobre deuda a jugadores

Hace algunos días, Safap compartió un comunicado en el que señalaban que UTC le debía a algunos jugadores. La entidad exigía que se les pague lo que corresponde por el bienestar del plantel y de la Liga 1.

Ante ello, Luis Álvarez prefirió no ahondar en el tema y quedarse con el aspecto deportivo de la noche en el Monumental. "Prefiero no responder sobre eso, pero bueno. Estamos aquí, dando la cara. Como te digo, yo me centro en lo futbolístico y creo que hay una idea, se plantea una idea, pero no se dan los resultados. Solamente me quedo con eso, y ser positivos", sentenció.