Tabla de posiciones Torneo Apertura EN VIVO: programación y resultados de la fecha 10 de la Liga 1

Vuelve el fútbol peruano. Desde este sábado 26 al lunes 28 de abril se llevará a cabo la décima fecha del Torneo Apertura que tiene como líderes momentáneos a Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso con 20 unidades cada uno. Seguido está Alianza Lima en la tercera casilla con 19 y más abajo, FBC Melgar con 18. Por otro lado, Sporting Cristal no la viene pasando nada bien, pues se encuentra en el octavo lugar con 13 puntos.

El sábado, Alianza Lima visitará a Comerciantes Unidos en Cajabamba con el objetivo de robar la punta del Torneo Apertura y después, Deportivo Garcilaso recibirá a Deportivo Binacional en el Inca Garcilaso de la Vega. Luego, el domingo tendremos Los Chankas vs FBC Melgar en Andahuaylas y el debut de Jorge Fossati en el Universitario vs UTC en el Monumental. Finalmente, el lunes tendremos el choque entre Sporting vs Juan Pablo II.

Tabla de posiciones Torneo Apertura Liga 1 2025

Puesto Equipo PJ PG PE PP DG Puntos 1 Universitario 8 6 2 0 14 20 2 Deportivo Garcilaso 9 6 2 1 11 20 3 Alianza Lima 9 7 0 1 8 19 4 FBC Melgar 8 6 0 2 7 18 5 Sport Huancayo 9 5 1 3 1 16 6 ADT Tarma 9 4 3 2 1 15 7 Cusco FC 8 4 1 3 3 13 8 Sporting Cristal 9 4 1 4 2 13 9 Sport Boys 9 3 3 3 -1 12 10 Alianza Atlético 8 3 1 4 1 10 11 Atlético Grau 7 2 3 2 -1 9 12 Deportivo Binacional 8 2 2 4 -5 8 13 UTC 8 2 2 4 -6 8 14 Cienciano 8 1 4 3 -2 7 15 Los Chankas 8 1 4 3 -2 7 16 Juan Pablo II 7 2 0 5 -4 6 17 Comerciantes Unidos 5 1 3 4 -6 6 18 Alianza Universidad 9 1 3 5 -9 6 19 Ayacucho FC 9 1 2 6 -8 5

Programación de la fecha 10 del Torneo Apertura Liga 1 2025

Sábado 26 de abril

Ayacucho FC vs Alianza Atlético

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max.

Comerciantes Unidos vs Alianza Lima

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max.

Deportivo Garcilaso vs Deportivo Binacional

Hora: 6.30 p. m.

Canal: L1 Max.

Domingo 27 de abril

Los Chankas CyC vs FBC Melgar

Hora: 1.15 p. m.

Canal: L1 Max.

Atlético Grau vs Sport Boys

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max.

Universitario vs UTC Cajamarca

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Golperu.

Lunes 28 de abril

Sporting Cristal vs Juan Pablo II

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max.

ADT Tarma vs Cusco FC

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max.

Cienciano vs Sport Huancayo

Hora: 7.00 p. m.

Canal: L1 Max.

¿Dónde ver la Liga 1 2025?

La transmisión de los partidos de esta Liga 1 2025 está a cargo del canal L1 Max, excepto los juegos en condición de local de los clubes Universitario de Deportes y Sport Boys, los cuales van por la señal de GOLPERU.

Los partidos de la primera división peruana que estarán disponibles en la señal L1 Max pueden ser vistos en los canales 604/1604 HD y L1 en los canales 603/1603 HD de DirecTV.