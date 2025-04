El último jueves 24 de abril, Sporting Cristal empató 2-2 ante Cerro Porteño en Paraguay por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2025. En el primer partido de Paulo Autuori como entrenador, los celestes rescataron un valioso punto en el certamen continental. Tras el compromiso, uno de los que se mostró visiblemente fastidiado por el resultado fue Diego Martínez, DT del elenco guaraní. Según declaró, los rimenses se llevaron mucho premio del estadio La Nueva Olla.

En conferencia de prensa, el estratega argentino manifestó su incomodidad tras el 2-2. Considera que sus jugadores dejaron la vida por quedarse con el triunfo, pero una desatención puntual en la última jugada la terminaron pagando muy caro y Cristal sacó provecho.

DT de Cerro Porteño explotó tras empate de Sporting Cristal

"Al no liquidar el partido, dejamos con vida a un rival que aprovechó la situación que tuvo y se lleva, a mi parecer, demasiado premio por lo que fue el partido", declaró visiblemente ofuscado en conversación con los medios

Asimismo, admitió que se va con cierto lamento porque prácticamente tenían la victoria en sus manos. "Me voy con bronca, tristeza, lo que más lamento es no haber ganado el partido porque teníamos que haberlo ganado. No cerramos cuando teníamos que hacerlo, dejamos con chance a un rival que, repito, se llevó mucho premio", añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Tras el 2-2 ante Cerro Porteño, Sporting Cristal recibirá a Club Bolívar en el Nacional el próximo 7 de mayo a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana) por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

Así marcha Sporting Cristal en su grupo de la Copa Libertadores 2025