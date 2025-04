"Contento por el día de los equipos peruanos. La primera jornada no ha sido buena, pero esta ha sido histórica, tanto para Universitario, que hizo un partidazo, Alianza Lima hizo gran partido también y Melgar que también ganó", dijo.

"Contento, un partidazo de la 'U'. Me quedo con muchas cosas, pero quiero resaltar la labor de Inga. Me he quedado sorprendido. Qué importante es tener un jugador polifuncional. Ha jugado de stopper por izquierda, stopper por derecha, carrilero por derecha e izquierda. Ha sido el mejor jugador de a 'U'. Lo felicito", acotó.

Tabla de posiciones tras el triunfo de Universitario sobre Barcelona SC

Así quedó la tabla del Grupo B tras la victoria crema. Este miércoles 23 de abril, jugará River Plate con Independiente del Valle para completar la jornada.

Puesto Equipo PJ PG PE PP DG Puntos 1 River Plate 2 1 1 0 1 4 2 Barcelona SC 2 1 1 1 0 4 3 Independiente del Valle 2 1 0 1 0 3 4 Universitario 2 1 0 2 -1 3

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2025

Tras el triundo ante Barcelona SC, al elenco estudiantil le quedarán 4 encuentros por jugar en esta fase de grupos: 2 de local y 2 de visitante.