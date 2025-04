Ángel Comizzo enfureció contra sus ayudantes tras recibir tarjeta amarilla: "Cierren el or***"

Ángel Comizzo tuvo que masticar la bronca de que su equipo, Atlético Grau, no pueda ganarle a Sportivo Luqueño en la Copa Sudamericana, pero además el hecho de ser amonestado de forma injusta, según consideró. En el segundo tiempo del partido, el DT recibió una tarjeta amarilla por los reclamos de su comando técnico, lo cual despertó su ira.

"Al final me amonestan a mí, hue*** No hablen más, cierren el or***, no hablen nada", fue enérgico reproche que el entrenador le hizo a sus ayudantes. El hecho impresionó incluso a los relatores de la cadena ESPN, quienes lo mencionaron durante la transmisión por TV.