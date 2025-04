Atlético Grau estaba perdiendo 2-1 ante Sportivo Luqueño hasta que apareció Neri Bandiera. El goleador argentino de 35 años apareció en los descuentos para convertir un golazo de taco y darle su primer punto al Patrimonio de Piura en la Copa Sudamericana y continuar soñando con una clasificación a la siguiente ronda.

Bandiera, que viene atravesando su tercera temporada en el fútbol peruano, es uno de los jugadores más destacados de Atlético Grau y viene siendo sondeado por grandes equipos. En la actualidad, el goleador argentino lleva tres anotaciones en el Torneo Apertura en siete partidos jugados y un tanto en la Copa Sudamericana. Además, tiene un valor de 225.000 euros, según la página Transfermarkt.

"No es lo que queríamos, queríamos ganar para seguir en la pelea, pero por cómo se dio el empate en el final, es un punto que suma y vamos a seguir luchando mientras haya posibilidades", señaló el goleador argentino al finalizar el encuentro. Con respecto al gol de taco, Bandeira expresó lo siguiente: "Venía intentándolo, por suerte me quedó una más, me dieron una buena asistencia, pude definir de taco y conseguimos el empate".

Finalmente, aseguró que este punto los mantiene vivos en la Copa Sudamericana: "El luchar es algo que caracteriza a este equipo, luchar hasta el final, el 2-0 nos encuentra dominando el partido, ahora empatamos 2-2, pero sirve para sumar y trataremos de seguir".

Desde que debutó en el fútbol profesional en el 2015 con Juventud Unida en la Primera B Nacional de Argentina, donde anotó seis tantos, Neri Bandiera recién consiguió su mejor cuota goleadora con la camiseta de Atlético Grau. En su primera temporada con el Patrimonio de Piura anotó 14 goles en 33 encuentros, mientras que en la segunda, ya convirtió la misma cantidad en un partido más.

Bandiera ha pasado por otros clubes como Aldosivi, Belgrano, CA Estudiantes, Patronato, Barracas Central y finalmente el cuadro piurano.