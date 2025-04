Jeremiah Kelly, jugador de fútbol de Cincinnati, fallece de manera inesperada a los 18 años en EEUU

Jeremiah Kelly, un liniero ofensivo de los Cincinnati Bearcats, falleció inesperadamente a los 18 años. El equipo y la comunidad universitaria lamentan su pérdida. El fallecimiento de Kelly, quien formaba parte de la clase de reclutamiento de 2025, fue confirmado por la universidad el martes por la mañana. Aunque la causa de su muerte no ha sido revelada, su impacto en el equipo fue significativo desde su llegada, según informó The New York Times.

El entrenador de los Bearcats, Scott Satterfield, expresó su dolor en un comunicado, destacando la influencia positiva que Kelly tuvo en el equipo durante su breve tiempo en Cincinnati. La comunidad deportiva se une en un momento de duelo y reflexión.

Jeremiah Kelly: un futuro prometedor truncado

Jeremiah Kelly, originario de Avon, Ohio, se unió a los Bearcats tras una destacada carrera en la escuela secundaria, donde ayudó a su equipo a conseguir el campeonato estatal de Ohio en 2024. Su desempeño en el campo lo convirtió en un prospecto de tres estrellas, y su incorporación anticipada al programa de fútbol de Cincinnati le permitió participar en las prácticas de primavera, que concluyeron la semana pasada.

Reacciones de la comunidad universitaria a la muerte de Jeremiah Kelly

La noticia de su fallecimiento ha dejado a la comunidad de Cincinnati en estado de shock. El director atlético de la universidad, John Cunningham, también emitió un comunicado, expresando su tristeza y ofreciendo apoyo a la familia Kelly y a los estudiantes-atletas del programa. “Hemos sufrido una pérdida desgarradora hoy”, afirmó Cunningham, subrayando la importancia de brindar apoyo en estos momentos difíciles.

Jeremiah Kelly: un legado que perdurará

A pesar de su corta trayectoria, el impacto de Jeremiah Kelly en el equipo y en sus compañeros será recordado. La comunidad de los Bearcats se une en el duelo, recordando no solo al atleta, sino también al joven que dejó una huella en el corazón de quienes lo conocieron. Las oraciones y pensamientos están con la familia Kelly mientras enfrentan esta difícil situación.