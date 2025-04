Este viernes 18 de abril, Alianza Lima derrotó 1-0 a Los Chankas en Matute por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. En un partido sufrido para los blanquiazules, Hernán Barcos convirtió el único gol y le dio los tres puntos a los íntimos. El tanto fue fruto de un penal que provocó Kevin Quevedo luego de caer en el área tras ser interceptado por Franco Saravia. A propósito, sobre esta jugada, José Manzaneda no se guardó nada y despotricó en contra del árbitro.

El delantero del equipo de Andahuaylas se fue contra Augusto Menéndez, juez del encuentro. Bajo su punto de vista, Los Chankas fueron perjudicados y aseguró que Alianza Lima solo obtuvo la victoria gracias a la revisión del VAR.

José Manzaneda explota contra árbitro tras derrota de Los Chankas ante Alianza

En conversación con L1 Max, Manzaneda manifestó su desacuerdo con las decisiones arbitrales. "Disconforme con el arbitraje porque definitivamente nos perjudican al cobrar ese penal. Trabajamos toda la semana para venir a dar un buen espectáculo y lo mismo le dije al árbitro que no puede cobrar ese penal. Es un penal que en cámara lenta puede cobrarlo, pero en la realidad él dejó que siga. El línea le dijo que no lo vio, en el VAR puedes ver cualquier cosa. Estamos disconformes con el accionar del árbitro porque nos malogra todo lo que hemos trabajado en la semana", declaró.

"Es un grupo que está comprometido con su gente, su equipo, todos quieren hacer las cosas bien. Es frustrasnte venir acá, hacer un gran partido y comenzando el segundo tiempo te cobren un penal así. Nos perjudican. Me dijo que era penal claro. En definitiva, creemos que no es un penal claro, porque sentimos que no se ha ganado en la cancha. Se ganó por el VAR. Dejamos la vida por estos colores y que el árbitro cobre este penal es como que no hayamos hecho nada", sentenció.