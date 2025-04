La vez que Mario Vargas Llosa fue cronista en el Mundial España 82: presagió la leyenda de Diego Armando Maradona

Durante el verano europeo de 1982, un joven Diego Armando Maradona debutaba en una Copa del Mundo, mientras que un reconocido Mario Vargas Llosa, figura establecida de la literatura hispanoamericana, exploraba una faceta poco familiar: la de periodista deportivo. Durante el Mundial de España, el Premio Nobel de Literatura asumió el rol de periodista para reportar sobre el torneo más destacado del fútbol, y desde su opinión crítica, presagió algo que el mundo no tardaría en verificar: el crecimiento inquebrantable de una nueva leyenda.

Vargas Llosa fue designado corresponsal de la revista La Semana y participó en varios eventos, incluyendo los del Grupo 3, donde jugó el equipo peruano. No obstante, uno de los momentos de la cita mundialista que más lo sorprendió fue la presentación de Maradona contra Hungría en la segunda jornada del Grupo 3. Argentina ganó 4-1 gracias a un par de goles del “Pelusa”, quien comenzaba a destacar individualmente a pesar del desempeño modesto del equipo campeón del mundo en esa ocasión.

En aquella cita mundialista, Maradona debutó con la selección 'albiceleste' en un torneo de gran magnitud como la Copa Mundial de Fútbol. Foto: El Gráfico

¿Cuáles fueron las palabras del escritor peruano sobre Diego Armando Maradona?

Aquel joven de apenas 21 años, que ya había sido fichado por el FC Barcelona por la exorbitante cifra de mil millones de pesetas, fue elevado por Vargas Llosa a la categoría de símbolo cultural. En una de sus crónicas, escribió con lucidez: “Los mil millones de pesetas que, se dice, ha pagado el Barcelona por incorporarlo a sus filas son una prueba rotunda de que Maradona ya accedió a ese trono, y, a juzgar por lo que fue su actuación ante los húngaros, y el eco que ella ha tenido en el público, este Mundial demostrará que el Barcelona ha hecho una inversión rentable”, detalló.

Sin embargo, el autor de La ciudad y los perros fue aún más lejos. Comprendió plenamente que Maradona no era únicamente un fenómeno en el deporte, sino una personalidad llamada a sobrepasar el terreno de juego, donde la inversión realizada por el equipo culé por él resultó insignificante ante el talento del célebre 'Pelusa de Oro':

“Diez millones de dólares es mucho dinero por un simple mortal que patea la pelota, pero no es nada si lo que en verdad se compra es un mito”.

Estas palabras, publicadas por La Semana, adquirieron con el tiempo un aire profético. Maradona no brillaría en ese torneo como se esperaba —Argentina caería en la segunda fase—, pero cuatro años después, en México 86, alcanzaría la eternidad con actuaciones que definieron una época.

Su estadía en las ciudades españolas y su apreciación sobre el grupo de Perú en aquel mundial

Durante el Mundial, Vargas Llosa también cubrió los partidos del Grupo 1, en el que Perú compartía zona con Italia, Polonia y Camerún. Allí narró con mirada crítica y literaria las ilusiones y frustraciones de la blanquirroja, que no pudo avanzar de fase. Además, sostuvo una conversación con el periodista Luis Piñero, del medio Faro de Vigo, para recalcar que su punto de vista era el de un simple seguidor y que no se destacaba precisamente como un especialista deportivo: "Las crónicas que escribo no son especializadas, porque todos los periódicos tienen a sus corresponsales destacados. Son comentarios de un observador, de un simple aficionado que, además, escribe", precisó.

Su valoración y afición por el deporte rey

El ilustre personaje peruano también también describió el fútbol como una actividad "emocionante y vacía". Asimismo, se opuso a quienes criticaban al deporte rey como una postura que no ofrecía ningún valor intelectual: "Quienes piensan que empobrece intelectualmente al público, olvidan que divertirse es un asunto importante. El inteligente y el tonto, el culto y el inculto, lo pueden gozar por igual", acotó el ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010. "A quienes nos gusta el fútbol y nos da placer, no nos sorprende en absoluto la jerarquía que ha alcanzado como entretenimiento colectivo", concluyó.