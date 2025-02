Cuando se habla del dorsal número '10' en el FC Barcelona, la mayoría recuerda a Lionel Messi, Diego Armando Maradona o Ronaldinho. Sin embargo, pocos saben que el primer latinoamericano en portar esta icónica camiseta en el club catalán fue un talentoso atacante peruano nacido en Ica, quien logró destacarse en la década de los 70 y escribir su nombre en la historia del fútbol.

Su llegada al Barcelona fue sorpresiva. Sin haber pasado por equipos europeos previamente, aterrizó en España en 1973 procedente del Deportivo Municipal. En un tiempo en el que los peruanos brillaban internacionalmente, su fichaje representó un gran logro para el fútbol nacional. Su historia con el equipo azulgrana estuvo llena de éxitos, pero también de decisiones controvertidas, como la vez que escapó de España para jugar la Copa América con Perú.

El peruano que vistió la '10' del FC Barcelona antes que Messi y Maradona

Hugo Sótil no solo tuvo el privilegio de jugar en el FC Barcelona, sino que también fue el primer futbolista latinoamericano en portar la camiseta '10' en el equipo. En una época donde el fútbol peruano vivía su mejor momento, su llegada a uno de los clubes más importantes del mundo fue un hito para Sudamérica.

En el Barcelona, Sotil formó una letal dupla ofensiva con Johan Cruyff. Juntos, llevaron al equipo a conquistar LaLiga en la temporada 1973-1974, rompiendo una sequía de 14 años sin campeonatos. Su actuación más recordada con la camiseta azulgrana fue en la histórica goleada por 5-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde fue una pieza clave en la ofensiva.

A pesar de sus logros en el club, su permanencia en el equipo se vio afectada por problemas extradeportivos. Con la llegada del neerlandés Johan Neeskens en 1974, la reglamentación de la liga española obligó al club a contar con solo dos extranjeros en cancha, y Sotil comenzó a perder protagonismo. Aun así, dejó su legado en aquella temporada, como el 9º máximo goleador de la liga del país ibérico, con 12 goles en 34 partidos.

¿El Barcelona quería juntar a Hugo Sotil con Cubillas?

Durante la participación del Deportivo Municipal en el Trofeo Joan Gamper de 1973, el talento peruano llamó la atención de los directivos del Barcelona. En ese torneo, además de Sótil, destacó otro compatriota: César Cueto, quien dejó maravillados a los espectadores con su juego elegante.

No obstante, el gran objetivo del club español era fichar a Teófilo Cubillas, una de las grandes estrellas del Mundial de 1970. Cubillas, sin embargo, ya había firmado contrato con el FC Basilea de Suiza y luego se uniría al Porto de Portugal. Esto hizo que el Barcelona centrara su atención en So til, quien no defraudó en su paso por el equipo.

Su estancia en el club dejó cifras destacables: 74 victorias y 18 empates en 113 partidos oficiales, además de 36 goles marcados con la camiseta azulgrana. Pero su historia no solo se escribió en Europa, sino también en la selección peruana, donde vivió uno de los momentos más icónicos de su carrera.

La vez que Hugo Sótil se escapó del FC Barcelona para ganar la Copa América

En 1975, la selección peruana tenía la oportunidad de hacer historia en la Copa América, pero había un problema: el FC Barcelona no había autorizado a Hugo Sotil a unirse al equipo nacional. Lejos de resignarse, Sotil tomó una decisión radical. Sin avisar al club español, abandonó la concentración del equipo y viajó a Venezuela para disputar la final ante Colombia. Su arriesgada acción fue recompensada en el campo: anotó el gol que le dio a Perú su segundo título continental.

Este acto de rebeldía lo convirtió en una leyenda del fútbol peruano. Regresó a Barcelona con la gloria de ser campeón de América, aunque su relación con el club ya estaba deteriorada. Poco después, su ciclo en el equipo azulgrana llegó a su fin.