Fabián Bustos no seguirá en un Universitario de Deportes. Este lunes 14 de abril, el club crema hizo oficial la salida del técnico argentino a través de un comunicado en sus redes sociales y le agradecieron por su profesionalismo mostrado en todo este tiempo. El estratega de 56 años dirigió por última vez a la 'U' en la goleada 4-1 a Melgar el pasado domingo por el Torneo Apertura y ahora su destino estará en Olimpia. Tras conocerse la noticia, el menor de los Bustos brindó una conferencia de prensa desde Campo Mar.

En conversación con los medios, Fabián Bustos hizo una sólida reflexión y le pidió a los aficionados de Universitario que sigan unidos como en los últimos años. El estratega aseguró que en este 2025 no logró ver esa coalición que la hinchada merengue solía mostrar en la temporada pasada.

Fabián Bustos se pronuncia tras salir de Universitario

"A los hinchas les pido que sigan unidos como el año pasado, nunca sentí este año lo mismo que sentí el año pasado en cada uno de los partidos que jugamos local y que la gente nos empujaba. A los hinchas (decirles) que empujen, que se unan, que en lugar de mirar al que jugó mal, miren a quien jugó bien. Apoyemos y alentemos al que no esté jugando bien para ser mejor equipo. Lo más importante es el tricampeonato", sostuvo.

Por otro lado, tras ser consultado por las críticas que ha venido recibiendo en las últimas semanas, Fabián Bustos señaló: "Cualquiera que sea hincha de otro equipo u otra persona que su trabajo sea comentar y habló mal, es su opinión. Yo no comparto ello, porque no me gusta agredir a nadie. No soy quién para perdonar, así que no tengo que perdonar nada".

¿Hasta cuándo Fabián Bustos firmará contrato con Olimpia?

Tras cerrar su ciclo en el elenco estudiantil, el entrenador argentino llegará al banquillo de Olimpia de Paraguay, club que pagó la cláusula de salida a Universitario. El popular 'Toro' se vinculará con el Decano hasta junio del 2026.