Canal confirmado Barcelona vs Borussia Dortmund por los cuartos de final de la Champions League

Barcelona y Borussia Dortmund protagonizarán un partidazo por la Champions League 2024-2025. El encuentro entre ambos equipos por los cuartos de final se jugará este miércoles 9 de abril en Montjuic y será transmitido por ESPN y Disney Plus. El cuadro azulgrana llega a esta instancia tras eliminar al Benfica en los octavos de final, mientras que Los Negros y Amarillos dejaron en el camino al Lille Olympique Sporting Club.

¿Dónde ver Barcelona vs Borussia Dortmund por la Champions League?

En Sudamérica, el partido entre Barcelona vs Borussia Dortmund será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. Conoce la guía de horarios para otros países.

España: M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3, M+ Liga de Campeones UHD y Movistar Plus+.

M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3, M+ Liga de Campeones UHD y Movistar Plus+. México: Caliente TV

Estados Unidos: TUDN, Univisión, Paramount+, ViX

¿A qué hora juega Barcelona vs Borussia Dortmund por la Champions League?

El cotejo entre Barcelona vs Borussia Dortmund por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones está programado para este miércoles 9 de abril desde las 2.00 p. m. (hora peruana). En España, el duelo comenzará desde las 9.00 p. m.

¿Cómo ver Barcelona vs Borussia Dortmund por la Champions League ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs Borussia Dortmund por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.