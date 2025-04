Bayern Múnich vs Inter de Milán EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver los cuartos de final de la Champions League?

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs Inter de Milán EN VIVO Y EN DIRECTO por la Champions League 2024-2025? El encuentro, válido por la ida de los cuartos de final, se disputará este martes 8 de abril en el Allianz Arena y será transmitido por la señal de ESPN 2 (en Sudamérica excepto Chile y Argentina). Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy a través de la web de La República Deportes.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs Inter de Milán?

En territorio peruano, el Bayern Múnich vs Inter de Milán está programado para las 2.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 1.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs Inter de Milán?

En Sudamérica (excepto Chile y Argentina), el Bayern Múnich vs Inter de Milán será transmitido por la señal de ESPN 2. En territorio argentino, el duelo será televisado por Fox Sports. En Chile, el cotejo irá por ESPN Premium.

Bayern Múnich vs Inter de Milán: alineaciones posibles

Bayern Múnich: Jonas Urbig, Konrad Laimer, Eric Dier, Min-jae Kim, Josip Stanisic, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Michael Olise, Leroy Sané y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Inter de Milán: Yann Sommer, Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Nicolo Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martínez y Marcus Thuram. DT: Simone Inzaghi.

Bayern Múnich vs Inter de Milán: historial reciente

De los últimos 7 enfrentamientos en Champions League, Bayern Múnich registra 4 triunfos, mientras que Inter de Milán posee solo 2 victorias.

Fecha Torneo Instancia Resultado 2022-23 UCL Jornada 6 - Grupo C Bayern Múnich 2-0 Inter de Milán 2022-23 UCL Jornada 1 - Grupo C Inter de Milán 0-2 Bayern Múnich 2010-11 UCL Octavos de fina Bayern Múnich 2-3 Inter de Milán (Global: 3-3, Inter avanzó por goles de visitante) 2010-11 UCL Octavos de final Inter de Milán 0-1 Bayern Múnich 2009-10 UCL Final Bayern Múnich 0-2 Inter de Milán 2006-07 UCL Jornada 6 - Grupo B Bayern Múnich 1-1 Inter de Milán 2006-07 UCL Jornada 2 - Grupo B Inter de Milán 0-2 Bayern Múnich.

¿Cómo ver Bayern Múnich vs Inter de Milán ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Bayern Múnich vs Inter de Milán por internet, puedes sintonizar la señal de Disney+ Premium, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.